Caterin Escobar sorprendió al aparecer en el Mundial sin Mario Alberto Yepes; ¿terminaron?

Caterin Escobar reapareció en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá sin Yepes y los internautas especularon sobre una posible ruptura.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se conocieron en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes terminaron su relación sentimental?

La actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia subió a su Instagram unas historias en las que se le ve disfrutando del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En las imágenes se aprecia a la caleña luciendo con orgullo la camiseta de la Selección Colombia en medio de los mexicanos, pero lo que llamó la atención fue la ausencia del futbolista.

Mientras algunos aseguran que Yepes no estaba presente por compromisos laborales relacionados con el evento deportivo, otros consideran extraño que no compartieran juntos un momento tan importante.

La pareja, antes del Mundial, estuvo de viaje por Francia, donde Yepes se mostró disfrutando de las instalaciones de su antiguo club, el PSG.

Sin embargo, el jugador no ha publicado nada en sus historias recientemente, lo que avivó las especulaciones.

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Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado del tema, aunque se espera que durante el torneo compartan momentos en sus plataformas digitales para disipar los rumores.

La pareja ha sido vista en múltiples viajes y eventos, mostrando una relación estable desde que se conocieron en el reality culinario.

Por eso, la falta de publicaciones conjuntas en un evento de tal magnitud generó sorpresa y comentarios divididos.

La pareja ha recorrido el mundo, mostrando complicidad y estabilidad. Sin embargo, la dinámica de las redes sociales hace que cualquier ausencia o silencio se convierta en motivo de especulación.

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¿Qué colombianos se presentaron en la inauguración del Mundial 2026?

El evento inaugural del Mundial 2026 fue visto por más de un billón de personas alrededor del planeta, consolidándose como uno de los espectáculos deportivos más seguidos de la historia.

La ceremonia contó con la presentación de tres colombianos que dejaron huella: Shakira, J Balvin y Ryan Castro.

Los artistas no solo encendieron el escenario con su talento, también compartieron en sus redes sociales la alegría de representar al país en un escenario global.