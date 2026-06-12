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Juanda Caribe recibió fuertes críticas al aparecer junto a la Familia Recocha; ¿por qué?

Juanda Caribe sorprendió con su alianza junto a la Familia Recocha, un gesto que dividió opiniones en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe hizo una alianza comercial con Alexa Torrex.
Juanda Caribe hizo una alianza comercial con Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe sorprendió al aparecer junto a la Familia Recocha, tras varias semanas del final de La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe anunció su marca de ropa con Alexa Torrex como imagen oficial.
Juanda Caribe anunció su marca de ropa con Alexa Torrex como imagen oficial. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Juanda Caribe se reunió con la Familia Recocha?

El costeño ha sabido capitalizar la visibilidad que le dio el programa y, sobre todo, las críticas que recibió.

Como es sabido, Juanda quedó marcado luego de que Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, lo llamara “t4ng4 Caribe”.

Lejos de molestarse o llevar la situación a instancias legales, decidió convertir la burla en oportunidad: lanzó una marca de ropa con ese nombre y buscó a su excompañera de reality, con quien tuvo múltiples diferencias, para que fuera la imagen oficial.

Este movimiento fue interpretado como una jugada maestra en el mundo de los negocios y, al mismo tiempo, como un golpe directo para Toloza, quien pensaba que el vínculo entre ambos exparticipantes estaba roto.

El costeño y la cucuteña se unieron para generar empresa, involucrando también a los demás integrantes de la Familia Recocha.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la Familia Recocha compartió fotografías junto al finalista, lo que generó emoción en algunos y críticas en otros.

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La publicación incluyó un mensaje que decía que pasaron “del 0d10 al amor”, dejando claro que los conflictos entre Alexa y Juanda quedaron atrás.

Sin embargo, los seguidores opinaron que, aunque se trate de negocios, es un gesto que carece de criterio y dignidad, recordando que durante el programa no se cansaron de hablar mal de Juanda y ahora buscan sacar provecho.

La noticia de que Alexa es la modelo oficial de la marca avivó las expectativas de los fandoms, quienes esperan el lanzamiento oficial de las prendas y ver cómo evolucionará esta sociedad comercial.

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¿Jhorman Toloza denunció a Alexa Torrex?

Mientras Juanda y Alexa avanzan en su alianza empresarial, Jhorman Toloza no se ha referido directamente a la unión, pero sí reveló en sus plataformas digitales que interpuso tres denuncias contra Alexa.

Según él, Torrex aún actúa como si estuviera en un reality y no en la vida real, donde las palabras y acusaciones tienen otro peso.

Alexa, por su parte, replicó que no hablará públicamente de los procesos legales y que esperará el veredicto de la justicia.

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