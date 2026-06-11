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EN VIDEO: Así fue el show de drones de la FIFA previo a la inauguración del Mundial 2026

Miles de drones iluminaron el cielo con los logos y las mascotas del Mundial 2026 en Ciudad de México, previo a la inauguración.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La FIFA sorprendió con un show de drones en Ciudad de México.
La FIFA sorprendió con un show de drones en Ciudad de México. (Foto Canal RCN)

Hoy comienza el mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y la FIFA no escatimó en el show de drones.

Colombia participará en su sexto mundial de fútbol.
Colombia participará en su sexto mundial de fútbol. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el show de drones de la FIFA en el mundial 2026?

Mediante su cuenta de Instagram, la máxima autoridad del fútbol mundial mostró un espectáculo que impresionó en redes sociales y a los propios y visitantes que se encuentran en los países anfitriones.

El cielo en Ciudad de México fue decorado con miles de drones que hicieron los logos del mundial y otras figuras alusivas al encuentro deportivo.

En el video se pueden ver las mascotas y los nombres de los países que esperan cumplir las expectativas de todo el mundo, ya que es el primer mundial con 48 selecciones.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica a las 2 p.m. hora de Colombia y contará con la presentación de la cantante Shakira, quien interpretará el tema Dai Dai, canción que ya superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y que se ha convertido en un fenómeno global.

Los televidentes podrán disfrutar de los 35 mejores partidos del mundial a través de la app y la señal principal del Canal RCN, que formó un equipo de expertos para realizar un cubrimiento especial desde todas las sedes.

La apuesta del canal busca acercar a los fanáticos a cada detalle del torneo, con análisis, entrevistas y transmisiones en vivo que reflejen la magnitud del evento deportivo más esperado del año.

Además, se confirmó que habrá espacios digitales interactivos para que los seguidores puedan participar en tiempo real, opinando y compartiendo sus impresiones sobre los partidos más destacados.

Esta estrategia refuerza la importancia de la tecnología y las plataformas digitales en la manera de vivir el fútbol en la actualidad.

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¿Quién el primer rival de Colombia en el mundial?

La participación de la selección Colombia comenzará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, un rival que será el primer obstáculo en esta nueva aventura mundialista.

El regreso de la tricolor genera gran expectativa, especialmente porque no logró clasificar al mundial de Catar 2022.

Ahora, con un equipo renovado y con la ilusión intacta, los hinchas esperan que el desempeño sea mucho mejor que en la última cita, donde fueron eliminados por Inglaterra en octavos de final.

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La presencia de Colombia en este mundial no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un motivo de orgullo nacional.

Los jugadores saben que tienen la responsabilidad de demostrar que el país sigue siendo protagonista en el fútbol internacional.

La ilusión de los aficionados se mezcla con la emoción de ver a su selección competir en un torneo que promete ser histórico por la cantidad de equipos y la magnitud de su organización.

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