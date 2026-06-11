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Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande”

La empresaria habló sobre la emoción que siente por la llegada de su hijo, confesó que trabaja para darle lo mejor y terminó llorando frente a sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande”
Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Juliana Calderón ha estado en el ojo público desde que sus hermanas revelaron que se encuentra esperando un bebé.

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Aunque al principio varios usuarios se mostraron escépticos sobre la noticia por algunas inconsistencias que aseguraron encontrar en fotografías compartidas en redes sociales, posteriormente la creadora de contenido reapareció mostrando su barriguita de embarazo.

Ahora, Juliana volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una historia en la que se mostró visiblemente conmovida mientras hablaba de este momento que está viviendo.

Juliana Calderón habló de su hijo y terminó visiblemente conmovida en redes sociales
Juliana Calderón habló de su hijo y terminó visiblemente conmovida en redes sociales (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Juliana habló sobre cómo se ha sentido en esta etapa de su vida y confesó que ha estado muy nostálgica.

La creadora de contenido aseguró que, a pesar de las emociones encontradas, se siente muy feliz y agradecida por la bendición que está viviendo.

“He estado como muy nostálgica, me siento muy feliz”, expresó visiblemente conmovida.

Según explicó, todos los días se levanta muy temprano para trabajar y sacar adelante su empresa, ya que uno de sus principales objetivos es poder brindarle a su bebé todo lo que esté a su alcance.

En medio de sus palabras, expresó que considera la llegada de su hijo como una bendición muy grande enviada por Dios y por la Virgen de Guadalupe, y agregó que le resulta muy bonita la idea de saber que ahora estará acompañada.

"Darle todo a mi hijo, lo mejor, lo que yo pueda. [...] Diosito me mandó una bendición muy grande, La virgencita de Guadalupe. Para mi es bonita la idea, ya no voy a estar sola”, agregó Juliana.

Mientras hablaba sobre el tema, Juliana no pudo contener el sentimiento y terminó mostrándose con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. Incluso, al finalizar, pidió disculpas por llorar.

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¿Juliana Calderón tendrá una niña o un niño?

A través de un reciente en vivo, Juliana Calderón confirmó que está esperando un niño, despejando una de las dudas que más tenían sus seguidores desde que se conoció la noticia de su embarazo.

Durante la transmisión también reveló que, si el bebé hubiera sido una niña, ya tenía elegidos los nombres de Guadalupe o Dulce María.

Entre lágrimas, Juliana Calderón habló de su embarazo y conmovió a sus seguidores
Entre lágrimas, Juliana Calderón habló de su embarazo y conmovió a sus seguidores (Foto Canal RCN)
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