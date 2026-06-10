Juliana Calderón rompe el silencio tras las acusaciones sobre un embarazo falso: “sensible por todo”

El embarazo de Juliana Calderón continúa generando conversación en redes sociales, especialmente después de que algunos usuarios pusieran en duda que realmente sea ella quien está esperando un bebé.

Aunque la creadora de contenido nunca ha confirmado directamente su embarazo con un anuncio oficial, sí ha compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa, mientras que sus hermanas también han hablado públicamente sobre la noticia.

En medio de las especulaciones, Juliana volvió a pronunciarse de manera indirecta a través de sus redes sociales.

Juliana Calderón se pronunció con contundente mensaje / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Qué compartió Juliana Calderón sobre su embarazo?

A través de sus historias de Instagram, Juliana publicó un video en el que aparece cantando una canción. En la grabación comentó que tiene ganas de beber, pero que, debido a su estado, solo puede tomar leche acompañada de galletas y no consumir alcohol.

“Que ganas de beberrrr… pero leche y galletas [emoji de ojos arriba]”

Además, interpretó parte de una canción de cantina cuya letra habla sobre la sensibilidad emocional, diciendo:

“Sensible por todo, me duele no verte, quisiera tenerte”.

La publicación fue interpretada por muchos seguidores como una respuesta a las críticas y comentarios que han surgido en los últimos días sobre la autenticidad de su embarazo.

Las dudas comenzaron después de que varios usuarios aseguraran haber encontrado una supuesta inconsistencia en una imagen de una ecografía compartida por Claudia Calderón, al notar que el número de cédula que aparecía en el monitor no correspondería a Juliana, sino a su hermana Claudia.

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¿Qué dijeron las hermanas de Juliana Calderón sobre la polémica?

Frente a los rumores, Yina Calderón decidió pronunciarse públicamente y defender a su familia.

A través de sus redes sociales aseguró que, aunque muchas personas las consideren polémicas o escandalosas, nunca mentirían sobre una situación tan delicada como un embarazo.

Yina afirmó que no tienen necesidad de jugar con un tema de esa magnitud y sostuvo que los detalles sobre el proceso le corresponden exclusivamente a Juliana, quien será la encargada de compartirlos cuando lo considere oportuno.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier nueva publicación de la creadora de contenido que pueda confirmar oficialmente la llegada de su primer hijo.