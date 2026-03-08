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Leonela Calderón dejó ver quién es su bella novia: así lucen juntas

Leonela Calderón, causó reacciones al compartir una romántica foto junto a su bella novia, tras presentarla oficialmente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Leonela Calderón presumió a su novia
La romántica publicación con la que Leonela Calderón presentó a su novia (Foto/ Canal RCN - Freepik)

El pasado domingo 2 de agosto, fue la revelación de género del bebé de Juliana Calderón, pues en camino viene una niña y con su familia, hizo el anuncio para redes sociales, causando felicitaciones para este momento que vive la empresaria.

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Teniendo en cuenta que estuvo toda su familia a su lado, acompañándola en este importante día, Leonela Calderón, una de sus hermanas mayores, reveló la foto de su hermosa, novia, con quien llevaría pocos meses, según, lo que ha compartido en sus historias.

La hermana de Yina ya había compartido que estaba enamorada, pero no había dejado ver a su pareja y ya es un hecho que la presentó oficialmente ante sus seguidores, quienes le estaban preguntando quién es la mujer que conquistó su corazón.

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Aprovechando el encuentro familiar de los Calderón, Leonela ya no ocultó más su amor y con una imagen, deja ver quién es su pareja.

¿Cuál es la foto de que publicó Leonela Calderón con su novia?

Por medio de sus historias en Instagram, cuyo perfil mantiene en privado, Leonela Calderón subió una imagen de su novia; ambas están frente al espejo mientras ella la abraza de espalda y sostiene una de sus manos.

Leonela Calderón hizo oficial a su novia con estas romántica foto
Leonela Calderón presumió a su novia. (Foto/ Canal RCN)

La bella novia de Leonela está sonriendo, luciendo un traje blanco debido a la revelación de género de la hija de Juliana Calderón.

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En la historia, Calderón dejó ver lo enamorada que está al escribir “te amo” y dejar ‘Brillas’ de León Larrequi, una romántica canción que acompaña la foto.

¿Cuánto llevaría Leonela Caldrón con su novia?

Hace algunas semanas, Leonela Calderón ya había publicado una foto junto a su novia, pero ambas estaban de espaldas, entonces no se conocía su identidad todavía, por lo que sorprendió recientemente al dejarla ver.

La romántica publicación con la que Leonela Calderón presentó a su novia
Leonela Calderón hizo oficial a su novia con estas romántica foto. (Foto/ Freepik)

En esa historia que ya había compartido, Calderón dejó saber que, al parecer, se habrían hecho novias el 14 de febrero, ya que esta fue la fecha que compartió en una de sus historias.

O sea, estarían a punto de cumplir seis meses de relación y al parecer, podría ir muy en serio, ya que espero todo este tiempo para presentarla oficialmente.

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