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Alexa Torrex protagonizó fuerte enfrentamiento con una influenciadora en plena calle | VIDEO

Alexa Torrex causó reacciones en redes tras video en el que se ve que protagoniza una pelea en plena calle con otra influenciadora.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El inesperado enfrentamiento de Alexa Torrex con una influenciadora
Alexa Torrex protagonizó polémica escena con una influenciadora. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, provocó revuelo en redes tras protagonizar un polémico momento en la calle junto a otra mujer.

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Pues la cantante ha dado tanto de qué hablar durante los últimos días, ya que, tras su participación en la realidad de convivencia, ha vivido situaciones que hacen que no la pierdan de vista, específicamente por su relación con Tebi Bernal.

Precisamente, luego de que se acabara el juego, el deportista volvió a su ciudad, Medellín y allí, se reencontró con su expareja, Alejandra Salguero, lo que desató reacciones, incluyendo la de Alexa.

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Sin embargo, el tema quedó hasta ahí, ya que la ex de Tebi dejó claro que no son nada y reveló que está mucho más tranquila con el tema.

Por su lado, la cantante está siendo tendencia en redes, tras momento que vivió junto a otra mujer y el cuál quedó grabado en video.

¿Cuál es el vídeo de Alexa Torrex protagonizando una discusión con otra mujer?

A través de redes sociales, se conoció un video de Alexa Torrex discutiendo con otra mujer en plena calle, a la luz del día y frente a varias personas.

Alexa Torrex protagonizó tenso momento con una influenciadora
El inesperado enfrentamiento de Alexa Torrex con una influenciadora. (Foto/Canal RCN)

La otra persona es Juliana Seligman, quien además fue una aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025 y quien se dedica a grabar contenido polémico para las plataformas digitales.

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En el clip se ve que ella le reclama a la cantante por haberse metido con su novio, siendo amigas, “me quitaste a mi novio”, fue el reclamo, mientras la empujó.

¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex tras recibir reclamos de parte de su amiga?

Alexa Torrex protagonizó polémica escena con una influenciadora
Alexa Torrex protagonizó tenso momento con una influenciadora. (Foto/ Canal RCN)

Lo que hizo Alexa Torrex fue reaccionar con un leve grito, pidiéndole a Juliana que no la toque y que tampoco le reclame, mientras las personas la ven en la calle analizando el chisme.

Sin embargo, todo se trataba de una broma, porque a la final del video, Juliana y Alexa se abrazaron diciendo que se querían y que compartirían a su novio, generando el asombro de las personas que estaban en la calle.

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