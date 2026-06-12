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Alexa Torrex reaccionó luego de que Jhorman Toloza desmintiera su historia: esto fue lo que dijo

Alexa Torrex compartió un mensaje en el que reveló qué haría ante las acusaciones que Jhorman Toloza realizó en su contra.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reaccionó luego de que Jhorman Toloza desmintiera su historia
Alexa Torrex envió contundente mensaje a Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Las declaraciones de Jhorman Toloza continúan generando reacciones en redes sociales. Luego de que el influencer publicara un video en el que aseguró que las afirmaciones de Alexa son falsas, Torrex compartió un mensaje que llamó la atención de sus fans.

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¿Cuál es la historia de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha estado en el centro de la conversación digital. La situación tomó fuerza mientras la creadora de contenido participaba en La casa de los famosos Colombia, programa en el que decidió terminar públicamente su compromiso con Jhorman.

Su decisión se dio luego de que surgieran comentarios relacionados con el shippeo que tuvo con Tebi Bernal dentro del reality. Tras anunciar el fin de su compromiso con Toloza, comenzaron nuevos desacuerdos entre ambas partes.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?
Alexa Torrex reveló que tenía problemas en su vínculo con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Tras la salida de Alexa del reality, comenzaron nuevas controversias relacionadas con la ruptura. Entre ellas estuvieron las diferencias por el manejo de redes sociales y las denuncias que la influenciadora realizó sobre presuntos daños en su vivienda.

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Posteriormente, Alexa confirmó que llevó el caso ante las autoridades para que los hechos fueran investigados. Por su parte, Jhorman respondió a las acusaciones asegurando que cuenta con pruebas para respaldar que esa versión es falsa.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido se pronunció mediante un video en el que afirmó que acudirá a las autoridades para presentar evidencias y defenderse de los señalamientos realizados en su contra.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

Luego de que las declaraciones de Jhorman comenzaran a circular ampliamente en redes sociales y medios digitales, Alexa Torrex compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram.

Alexa Torrex reaccionó tras las acusaciones de Jhorman Toloza
Alexa Torrex se pronunció tras las acusaciones de Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

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En la publicación, la creadora de contenido dejó claro que prefiere manejar este tipo de asuntos de manera privada. Además, indicó que no tiene intención de responder públicamente a cada una de las afirmaciones que se hagan sobre el caso.

Según expresó, considera que este tipo de situaciones deben tratarse en los espacios correspondientes y no mediante intercambios en redes sociales.

Sus palabras llegaron poco después de que Jhorman asegurara que divulgará nuevas pruebas relacionadas con la controversia que ambos protagonizan. Mientras tanto, el caso sigue generando comentarios y continúa avanzando con las autoridades.

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