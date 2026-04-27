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Así está conformado el Top 8 de los participantes de La casa de los famosos Colombia, ¿quiénes?

La dinámica de juego ha cambiado en La casa de los famosos Colombia y te contamos cómo está conformado el Top 8.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así está conformado el Top 8 de los participantes de La casa de los famosos Colombia, ¿quiénes?
¿Cómo está conformado el Top 8 de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, los televidentes se han conectado con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, a medida que transcurren los días, los participantes han utilizado varias estrategias para permanecer dentro de la competencia, a pesar de los shippeos y todos los acontecimientos presentados en medio de la convivencia y, también, por los sucesos que ocurren dentro del juego.

Por su parte, el pasado 26 de abril, Aura Cristina Geithner se convirtió en la nueva eliminada del reality tras la decisión que tomó el público en las votaciones, luego de que Campanita haya salvado a Valerie de la Cruz, más conocida como Beba.

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¿Cómo quedó conformado el Top 8 de La casa de los famosos Colombia?

A medida que transcurre el tiempo, los participantes han generado una gran variedad de opiniones acerca de lo que podrá ocurrir en los próximos días al permanecer dentro de la competencia.

Por esta razón, las celebridades que permanecen dentro de la competencia son: Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Campanita, Beba de la Cruz, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Valentino Lázaro.

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Tras conocer el nombre de aquellos famosos que permanecen dentro del reality, deberán ser más estratégicos al momento de tomar una decisión, en especial, al estar cada vez más cerca de la etapa final.

¿Cómo fue la última eliminación que se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de eliminación del pasado domingo 26 de abril, los participantes vivieron múltiples acontecimientos en donde Campanita tomó una sorprendente decisión tras salvar a Beba.

Así está conformado el Top 8 de los participantes de La casa de los famosos Colombia, ¿quiénes?
¿Cómo fue la reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Con base en esta decisión, Aura Cristina Geithner se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener el puntaje de 11,67% tras la decisión que tomó el público mediante las votaciones.

Tras la eliminación de Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia, las dinámicas de juego han cambiado para las celebridades, pues deberán analizar con detalle cómo serán sus respectivos métodos de juego para permanecer dentro, ¿qué ocurrirá próximamente?

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