Mariana Zapata discutió con Aura Cristina Geithner previo a su eliminación en La casa de los famosos; ¿por qué?

Antes de quedar eliminada, Aura Cristina Geithner tuvo una fuerte discusión con Mariana Zapataen La casa de los famosos Colombia 3.

Aura Cristina Geithner se despidió de La casa de los famosos Colombia 3, discutiendo con Mariana Zapata. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue la discusión entre Mariana Zapata y Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego del posicionamiento, Mariana le dijo a la actriz que era una conveniente por reclamarle a ella y no a Beba y Valentino Lázaro, y que ojalá regresara al juego para aclarar sus diferencias.

Aura Cristina respondió con dureza, asegurando que estaba cansada de la actitud de la paisa y que no la consideraba un ejemplo de amistad.

La tensión se elevó cuando Mariana le recordó que fueron las únicas personas que la acompañaron cuando el grupo de Tormenta la dejó sola.

El enfrentamiento terminó abruptamente cuando Aura cerró la puerta y se dirigió al cuarto de eliminación, dejando inconclusa la discusión.

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La salida de Aura Cristina fue inesperada para muchos televidentes, pues no fue quien menos votos obtuvo.

En último lugar quedó Beba, pero fue salvada por Campanita, lo que convirtió a la actriz en la eliminada de la noche.

Como último gesto dentro de la competencia, Aura dejó nominada a Mariana, reafirmando que su rivalidad había alcanzado el punto más álgido.

Mientras la rivalidad entre Mariana y Aura quedó en pausa por la salida de la actriz, otros frentes se abren en la casa.

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¿Quiénes se enfrentarán por el liderato de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribe y Alejandro Estrada se enfrentan por el liderato de la semana, un rol clave que definirá el top 7 de la competencia.

La temática de esta semana gira en torno a la inteligencia artificial, y los televidentes tendrán la oportunidad de decidir las dinámicas que marcarán el rumbo del juego.

Con cada eliminación, las alianzas se reducen y los movimientos estratégicos se vuelven más escasos.

La tensión aumenta y los participantes saben que cualquier error puede costarles su permanencia. La discusión entre Mariana y Aura Cristina, aunque inconclusa, dejó claro que en La casa de los famosos Colombia 3 las emociones son tan determinantes como las estrategias.