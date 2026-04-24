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Sheila Gándara sorprende con curiosa reflexión tras polémica con Juanda Caribe: "irremplazable"

Sheila Gándara reapareció en su cuenta de Instagram, y captó la atención al compartir sorpresiva reflexión sobre la maternidad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia.
Sheila Gándara reapareció con curioso mensaje. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando la ruptura entre Juanda Caribe y Sheila Gándara, recientemente la joven creadora de contenido compartió un reciente mensaje en el que se refirió a su rol como madre de la pequeña Victoria

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¿Cuál fue la curiosa publicación que compartió Sheila Gándara, ex de Juanda Caribe, sobre su hija Victoria?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influencer ha construido una comunidad de miles de seguidores, sorprendió en las últimas horas al publicar una reflexión que no pasó desapercibida entre los participantes.

"Cuando un ser tan pequeño te necesita tanto, por primera vez entendés lo que significa ser irremplazable para alguien", son las palabras que se pueden leer en la imagen que subió a sus historias.

¿Qué dijo la expareja de Juanda Caribe sobre su hija Victoria?

El mensaje que rápidamente captó la atención de los usuarios, se dio en medio de la polémica que provocó un comentario de Juanda Caribe en el que, durante la celebración de sus cumpleaños al interior de la casa, aseguró que, en el futuro quisiera que su hija tuviera cualidades similares a las de Mariana Zapata.

Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia.
Sheila Gándara sorprende con reflexión en medio de polémica con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Y aunque Sheila no se refirió puntualmente a este tema en su publicación, cabe señalar que días atrás, la mujer sí respondió de manera contundente dejando ver su completa desaprobación, pues en sus palabras señaló que "primero mu3rta" antes que su hija tenga cualquier parecido con Zapata.

¿Juanda Caribe y Sheila Gándara terminaron su relación?

Aunque la joven barranquillera no dio por terminada su relación con el actual participante de esta tercera temporada, días atrás se pronunció en su cuenta oficial para hablar de su relación, esto luego de que el mismo Juanda admitiera en una conversación con Beba que Mariana le parece atractiva.

“Y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él”, señaló en su momento Sheila.

Por ahora, el debate continúa afuera del reality, pues a raíz de la cercanía que ha surgido entre los dos habitantes de la casa, muchos han cuestionado lo que viene sucediendo.

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