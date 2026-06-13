Él es Shakiro, el hombre que imita a Shakira y deja atrás a Shakibecca

Shakira sigue siendo tendencia tras su impacto en el Mundial 2026, lo que ha puesto nuevamente en el foco a sus imitadores. Aunque Shakibecca es una de las más conocidas, ahora un hombre que imita la voz de la barranquillera con gran precisión ha empezado a destacar por encima de ella.

¿Quién es el hombre que imita a la perfección la voz de Shakira y está opacando a Shakibecca?

En las últimas horas, el nombre de Shakiro ha tomado fuerza en redes sociales tras la presentación de Shakira en la inauguración de la Copa Mundial 2026, lo que reavivó el interés por sus imitadores.

Shakira no tiene solo una imitadora: un hombre de Guatemala, conocido como Shakiro, sorprende por cantar igual que ella. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Aunque el foco inicial estuvo en Shakibecca, también ha tomado fuerza Juan Carlos Domínguez, conocido como Juank Multivoces, un imitador guatemalteco que lleva años interpretando canciones de la artista y perfeccionando su imitación.

En redes sociales, Domínguez ha ganado visibilidad gracias a los videos en los que demuestra su parecido al cantar los éxitos de la colombiana, llevándolo a ganarse el corazón de miles de personas.

Pues su contenido ha tenido gran interacción, especialmente en TikTok, que incluso le piden saludos personalizados con la voz de Shakira, lo que le ha permitido sumar miles de seguidores en poco tiempo.

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¿Cuál ha sido la reacción de Shakira a la imitación de Shakiro?

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre la imitación de Shakiro, cuyo contenido ha ganado popularidad en redes sociales por su parecido vocal.

Shakira aún no ha conocido a Shakiro, el hombre que imita su voz a la perfección. (Foto: Carl De Souza / AFP)

A diferencia de Shakibecca, quien en varias ocasiones ha logrado coincidir con la artista e incluso tomarse fotografías con ella, Shakiro aún no ha tenido ningún tipo de acercamiento o interacción con la artista de 49 años. Su reconocimiento, por ahora, se ha dado exclusivamente en plataformas digitales.

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¿Cuál fue la reacción de Shakibecca a la imitación de Juan Carlos Domínguez como Shakiro?

Según usuarios en redes sociales, Shakibecca no conocería la existencia de Shakiro, por lo que no ha tenido ningún tipo de reacción a su imitación.

Por ahora, la creadora de contenido se ha enfocado en seguir produciendo material desde México, donde además ha tenido la oportunidad de posar en fotografías junto a su ídola Shakira.