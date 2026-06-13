Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Shakiro, el hombre que imita a Shakira y deja atrás a Shakibecca

Un hombre llamado Shakiro causa sensación en redes al imitar a Shakira con gran parecido y generar comparaciones con Shakibecca.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Shakira llega al escenario de la Copa Mundial 2026
Shakira no solo tiene una imitadora, también un hombre que destaca por copiar su voz con gran precisión. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Shakira sigue siendo tendencia tras su impacto en el Mundial 2026, lo que ha puesto nuevamente en el foco a sus imitadores. Aunque Shakibecca es una de las más conocidas, ahora un hombre que imita la voz de la barranquillera con gran precisión ha empezado a destacar por encima de ella.

Artículos relacionados

¿Quién es el hombre que imita a la perfección la voz de Shakira y está opacando a Shakibecca?

En las últimas horas, el nombre de Shakiro ha tomado fuerza en redes sociales tras la presentación de Shakira en la inauguración de la Copa Mundial 2026, lo que reavivó el interés por sus imitadores.

Shakira en el Hard Roch Live en el lanzamiento de su álbum
Shakira no tiene solo una imitadora: un hombre de Guatemala, conocido como Shakiro, sorprende por cantar igual que ella. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Aunque el foco inicial estuvo en Shakibecca, también ha tomado fuerza Juan Carlos Domínguez, conocido como Juank Multivoces, un imitador guatemalteco que lleva años interpretando canciones de la artista y perfeccionando su imitación.

En redes sociales, Domínguez ha ganado visibilidad gracias a los videos en los que demuestra su parecido al cantar los éxitos de la colombiana, llevándolo a ganarse el corazón de miles de personas.

Pues su contenido ha tenido gran interacción, especialmente en TikTok, que incluso le piden saludos personalizados con la voz de Shakira, lo que le ha permitido sumar miles de seguidores en poco tiempo.

Artículos relacionados

¿Cuál ha sido la reacción de Shakira a la imitación de Shakiro?

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre la imitación de Shakiro, cuyo contenido ha ganado popularidad en redes sociales por su parecido vocal.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026
Shakira aún no ha conocido a Shakiro, el hombre que imita su voz a la perfección. (Foto: Carl De Souza / AFP)

A diferencia de Shakibecca, quien en varias ocasiones ha logrado coincidir con la artista e incluso tomarse fotografías con ella, Shakiro aún no ha tenido ningún tipo de acercamiento o interacción con la artista de 49 años. Su reconocimiento, por ahora, se ha dado exclusivamente en plataformas digitales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Shakibecca a la imitación de Juan Carlos Domínguez como Shakiro?

Según usuarios en redes sociales, Shakibecca no conocería la existencia de Shakiro, por lo que no ha tenido ningún tipo de reacción a su imitación.

Por ahora, la creadora de contenido se ha enfocado en seguir produciendo material desde México, donde además ha tenido la oportunidad de posar en fotografías junto a su ídola Shakira.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló el maquillaje que lucirá para su boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W dio a conocer el maquillaje que planea lucir para su matrimonio con el cantante Pipe Bueno.

Falleció la actriz colombiana Flor Vargas Talento nacional

Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

Una reconocida actriz colombiana falleció inesperadamente y meses atrás había pedido ayuda económica para suplir todos sus gastos.

esposa de luis diaz cambia de look Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz sorprendió con cambio de look para el Mundial 2026

Geraldine Ponce reveló el cambio de imagen que decidió hacerse para disfrutar el Mundial 2026.

Lo más superlike

La IA revela si Colombia será sede algún día de la Copa Mundial Mundial de fútbol

¿Colombia puede ser sede de una Copa Mundial de la FIFA? Esto predice la inteligencia artificial

Colombia sueña con albergar un Mundial FIFA y la inteligencia artificial analizó qué tan viable sería alcanzar ese objetivo.

Shakira con la seleccion colombia Shakira

Shakira causó revuelo al bailar apoyando a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo