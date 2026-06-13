Shakira y su doble Shakibecca rompieron el silencio tras polémica en el Mundial 2026

La polémica que rodeó la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Ahora, tanto la cantante colombiana como su reconocida doble, Shakibecca, reaccionaron públicamente a los rumores que surgieron en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que la artista no habría asistido al evento y que, supuestamente, habría sido reemplazada por una imitadora.

¿Por qué en redes aseguran que Shakira no se presentó en el Mundial 2026?

El pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial de fútbol 2026 con un show musical a cargo de varios artistas de talla mundial, entre esos Shakira, quien terminó envuelta en una inesperada polémica por su apariencia.

Estos fueron los rumores que ciercularon en redes sobre la supuesta doble de Shakira. | AFP: Rodrigo Oropeza

Pues una vez la barranquillera finalizó su show en vivo las redes sociales se llenaron de teorías que aseguraban que la mujer que estuvo en la presentación no era Shakira, sino su doble, Shakibecca.

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Esto debido a que la mujer apareció durante toda su presentación usando gafas oscuras y su rostro lucía algo hinchado, pero lo que más llamó la atención y generó desconfianza en los fanáticos es que la mujer se equivocó en su coreografía, algo que supuestamente nunca había ocurrido.

¿Qué dijeron Shakira y su doble Shakibecca sobre la polémica en el Mundial 2026?

Ahora bien, aunque Shakira no se ha pronunciado directamente sobre estas teorías, sí ha estado activa en sus redes sociales, donde ha compartido fotografías de este importante día en su carrera artística.

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En su más reciente publicación de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la cantante mostró varias imágenes del Mundial 2026 en las que aparece posando junto a los bailarines que la acompañaron durante su presentación.

¿Qué dijo Shakibecca de Shakira? | AFP: Carl De Souza

En los comentarios, Shakibecca aprovechó para pronunciarse sobre la controversia y dejar claro que las teorías sobre un supuesto reemplazo suyo durante el evento eran falsas. "¿Ven que sí era ella?", escribió.

Además, se burló de quienes impulsaban este tipo de versiones al comentar: "Shakira dando más material a las teorías conspirativas… Crack".