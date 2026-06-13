Shakira causó revuelo al bailar apoyando a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La cantante Shakira emocionó a millones de fanáticos en redes sociales luego de mostrar abiertamente su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026, que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Shakira apoya a la Selección Colombia?

La artista siempre se ha mostrado orgullosa de ser colombiana y recientemente lo demostró en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 100 millones de seguidores.

En la red social decidió compartir un video en el que se dejó ver desde el cuarto en el hotel en el que se estaría hospedando en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a dos allegados bailando su canción "Dai, Dai", la cual compuso para la FIFA en este Mundial 2026, siendo el tema oficial de este importante evento deportivo a nivel global.

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En la grabación se mostró luciendo un jean con el escudo de la Selección Colombia y los colores de la bandera de nuestro país, demostrando su fiel apoyo a los cafeteros en esta competencia.

"¡Los Ángeles! Nos vemos esta noche en el show. ¡Dai Dai en vivo por primera vez en la gira!", escribió en la descripción de la publicación previo a su concierto de 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Recordemos que, la barranquillera interpretó esta canción en vivo por primera vez en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 que se dio el pasado jueves 11 de junio en el Estadio Azteca en México.

Su presentación provocó diversas reacciones, donde algunos comentaron su outfit, otros la coreografía, otros su interpretación y algunos incluso lanzaron algunas teorías conspirativas asegurando que fue una doble la que se presentó.

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¿Shakira estará en la final del Mundial 2026?

La colombiana se presentará nuevamente en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde se espera que no sollo interprete 'Dai, Dai', sino también las otras canciones que ha hecho de fútbol como "Waka, Waka" y "La la la".

La artista compartirá escenario con la estadounidense Madonna y con la famosa agrupación coreana BTS, generando una gran expectativa al respecto en sus millones de fanáticos.