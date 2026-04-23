Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras comentario sobre su hija y Mariana: “primero muerta”

La tensión alrededor de los romances dentro de La casa de los famosos Colombia sigue creciendo dentro y fuera de la competencia.

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Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar tras reaccionar a unas declaraciones de su expareja, Juanda Caribe, sobre su hija y su cercanía con Mariana Zapata.

La barranquillera, que en los últimos días ha sido más activa en redes, compartió un mensaje que generó impacto inmediato entre los usuarios.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su hija y Mariana Zapata?

Durante una conversación dentro del reality, Juanda Caribe habló sobre lo que está viviendo con Mariana Zapata.

El humorista reconoció que es consciente de su situación fuera de la casa, pero dejó claro que también está experimentando emociones dentro del programa.

En medio del diálogo, le expresó a Mariana que la ve como una mujer atractiva y que no es indiferente a lo que siente.

“Yo te veo con ojos de hombre a mujer”, confesó

Además, dejó entrever que sospecha lo que sucede por fuera de la casa, ya que su pareja, Sheila, no le ha mandado mensajes a lo largo de la competencia..

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando mencionó que le gustaría que su hija Victoria, en el futuro, tuviera cualidades similares a Mariana.

Esta afirmación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Juanda Caribe revela que quiere que su hija se parezca a Mariana Zapata (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara ante las declaraciones de Juanda Caribe?

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El comentario llegó hasta Sheila Gándara luego de que una usuaria la etiquetara en una publicación donde se veía el fragmento del video.

En el mensaje, la internauta cuestionaba las palabras del humorista y le sugería tomar distancia de la situación.

“Sheila quejesto!! este man como va a decir que tú hija tan pequeña él quiere que sea una mariana cuando sea grande!! Alejate de ese hombre que horror”, escribió.

Sheila no tardó en responder. Inicialmente, reaccionó con un mensaje en el que insinuaba que prefería tomarse la situación con humor.

Sin embargo, poco después dejó clara su postura con una respuesta contundente que encendió las redes: aseguró que “primero muerta”.

Su reacción generó múltiples comentarios y volvió a poner en el centro de la conversación la relación entre ella y el humorista.

Cabe recordar que en días recientes Sheila ya se había pronunciado sobre su expareja, señalándolo de cínico y asegurando que no continuará guardando silencio.

Mientras tanto, dentro del reality, el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue dando de qué hablar.