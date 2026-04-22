El mundo de la televisión está de luto tras confirmarse en la mañana del 22 de abril el fallecimiento de una reconocida actriz mexicana.

¿Cuál fue la reconocida actriz de La Usurpadora que falleció?

La Asociación Nacional de Intérprete (ANDI) fue la encargada de confirmar la muerte de la actriz y directora Karina Duprez a sus 77 años a través de un emotivo comunicado.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez.

En el comunicado también destacaron las producciones de las que hizo parte Karina como La Usurpadora, Rosa Salvaje, entre otras, además, se convirtió en toda una figura icónica de la televisión tras sus más de cinco décadas de trayectoria.

Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como “Rosa salvaje”, “Mundo de juguete” y “La fuerza del amor”.

Asimismo, le enviaron un mensaje de condolencias a todos sus seres queridos y colegas del mundo de la televisión

A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de la actriz Karina Duprez?

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Karina Duprez, sin embargo, varios de sus familiares y colegas se han pronunciado a través de redes sociales.

El actor Chris Pazcal, nieto de la actriz, compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales para darle el último adiós a la persona que le enseñó el arte de la actuación.

"Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad, por cada momento compartido y por ser siempre mi guía. Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste", se lee en una parte del mensaje.

Asimismo, la famosa actriz Laura Flores compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde le expresó toda su admiración y cariño.

Mi querida Karina, tú cuidaste de mi embarazo cuando me dirigias en Gotita de Amor (...) aprendí como actriz, como directora como madre y amiga, ahora te reúnes con tu madre en la eternidad y quienes nos quedamos y te conocimos nos quedamos con tu brillo y siempre honraremos tu nombre. Vuela alto.

Muchos actores y celebridades mexicanas se han unido con mensajes para la actriz dejando claro el gran legado que dejó.