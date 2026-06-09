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Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

La Selección Colombia Femenina ganó la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras ganarle a Paraguay.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo
La selección colombia ganó la Liga de Naciones Femenina. 1 AFP: Luis Acosta

Desde hace varias semanas, los fanáticos del fútbol se han mantenido bajo la expectativa de todos los detalles que se han presentado con la Selección Colombia de Fútbol Femenina quien ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay.

Además, la noticia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con el importante triunfo que tuvo la tricolor femenina este 9 de junio.

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¿Cuál fue el importante triunfo que tuvo la Selección Colombia Femenina tras ganarle a Paraguay?

La Selección Colombia Femenina de Fútbol generó gran expectativa por parte de sus seguidores por el reciente partido que tuvo con Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay.

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo
Así ganó la Selección Colombia la Liga de las Naciones Femenina. | AFP: Valery Hache

Por esta razón la Selección Colombia ganó el partido con un resultado de 4-3 ante la selección de Paraguay en el que las futbolistas demostraron sus múltiples habilidades dentro de la cancha.

Los goles fueron anotados por parte de Ana Guzmán, Marcela Restrepo y Linda Caicedo, quienes demostraron su gran talento dentro de la cancha.

Con base en esto, la tricolor obtuvo un importante triunfo al ganar la Liga de las Naciones Femenina Conmebol por primera vez, obteniendo un importante triunfo en el campo del fútbol en cuanto a los múltiples reconocimientos que han obtenido a lo largo de su carrera futbolística.

¿Cuál reciente publicación compartió la Selección Colombia de Fútbol tras ganar la Liga de las Naciones Femenina?

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Es clave mencionar que la Selección Colombia Femenina no solo está atravesando por un importante momento no solo por ganar la Liga de las Naciones Femenina, sino que también, por obtener su cupo para el mundial 2027 de Brasil y encabezar la tabla al sumar 20 puntos.

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo
Así fue el triunfo que tuvo la Selección Colombia Femenina. | AFP: Raúl Arboleda

Así también, la cuenta oficial de Instagram de la Selección Colombia de Fútbol compartió una emotiva publicación ante el triunfo que tuvo la tricolor al ganar la Liga de las Naciones Femenina, pues, expresaron las siguientes palabras:

¡Campeonas! ¡Somos las ganadoras de la primera Conmebol Liga de Naciones! Gigantes, los sueños sí se cumplen, seguimos haciendo historia”, expresó la tricolor en la descripción de su cuenta oficial de Instagram.

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