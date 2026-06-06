Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

Eugenio Derbez se pronunció en sus redes tras el doloroso fallecimiento de reconocido actor que participó en ‘La Familia P.Luche’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes
¿Cuál es la razón por la que Eugenio Derbez se viste de luto? | AFP: Frazer Harrinson y Freepik

En las últimas horas, el mundo de la actuación se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido actor mexicano que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Tras confirmarse la dolorosa noticia, muchos internautas han generado diversos comentarios en las redes sociales tras confirmarse la muerte del actor que dejó un importante legado a lo largo de su vida.

En medio de la dolorosa noticia, el reconocido actor mexicano Eudegino Derbez se pronunció a través de sus redes sociales por el doloroso fallecimiento del actor mexicano quien hizo parte de la reconocida producción ‘La Familia P.Luche’.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el doloroso mensaje que dejó Eugenio Derbez tras el fallecimiento del reconocido actor mexicano?

Es clave mencionar que uno de los actores mexicanos que más popularidad ha tenido a lo largo de su amplia trayectoria profesional es Eugenio Derbez, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes
Así despidió Eugenio Derbez a Abraham Pérez. | Foto: Freepik

Por su parte, Eugenio ha demostrado que no solo es un reconocido actor mexicano, sino que también, es creador de contenido, pues, mantiene informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Eugenio no solo ha sido tendencia al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartirles a sus seguidores varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana.


Por esta razón, Eugenio compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 19 millones de seguidores que está atravesando por un doloroso momento tras el fallecimiento de Abraham Pérez, más conocido como el ‘Licenciado Cortillo’, quien participó en La Familia P.Luche.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el fallecimiento del actor Abraham Pérez?

El nombre del recordado actor Abraham Pérez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse su doloroso fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación mexicano ‘El Heraldo’ y por parte de un comunicado compartido por el creador de contenido digital Omar Crew, amigo del destacado actor de Televisa, quien expresó las siguientes palabras tras el doloroso fallecimiento del actor:

Sí, que se largue, pero al cielo. Amigo Abransito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, un abrazo muy fuerte. Tantos años de conocernos y ya te vas”, agregó Omar Crew en la descripción de la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Peso Pluma y Kenia Os confirman separación Talento internacional

Peso Pluma y Kenia Os confirman separación: así compartieron la noticia en sus redes sociales

Kenia Os y Peso Pluma sorprendieron a sus fans al confirmar el fin de su relación y detallar cómo se dio su separación.

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”

El artista mexicano, recordado por interpretar icónicas baladas románticas, falleció a los 76 años tras enfrentar una dura enfermedad.

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Wendy Guevara pasó un gran susto luego de que el avión en el que viajaba a Corea del Sur aterrizara de emergencia en la pista.

Lo más superlike

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación Influencers

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre los perfiles que utilizan su nombre en Facebook

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano

Karol g reapareció en evento en Estocolmo Karol G

Karol G reapareció en sorpresivo concierto en Estocolmo, aquí el VIDEO