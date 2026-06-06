En las últimas horas, el mundo de la actuación se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido actor mexicano que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Tras confirmarse la dolorosa noticia, muchos internautas han generado diversos comentarios en las redes sociales tras confirmarse la muerte del actor que dejó un importante legado a lo largo de su vida.

En medio de la dolorosa noticia, el reconocido actor mexicano Eudegino Derbez se pronunció a través de sus redes sociales por el doloroso fallecimiento del actor mexicano quien hizo parte de la reconocida producción ‘La Familia P.Luche’.

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¿Cuál fue el doloroso mensaje que dejó Eugenio Derbez tras el fallecimiento del reconocido actor mexicano?

Es clave mencionar que uno de los actores mexicanos que más popularidad ha tenido a lo largo de su amplia trayectoria profesional es Eugenio Derbez, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Así despidió Eugenio Derbez a Abraham Pérez. | Foto: Freepik

Por su parte, Eugenio ha demostrado que no solo es un reconocido actor mexicano, sino que también, es creador de contenido, pues, mantiene informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Eugenio no solo ha sido tendencia al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartirles a sus seguidores varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana.



Por esta razón, Eugenio compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 19 millones de seguidores que está atravesando por un doloroso momento tras el fallecimiento de Abraham Pérez, más conocido como el ‘Licenciado Cortillo’, quien participó en La Familia P.Luche.

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¿Cómo se confirmó el fallecimiento del actor Abraham Pérez?

El nombre del recordado actor Abraham Pérez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse su doloroso fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación mexicano ‘El Heraldo’ y por parte de un comunicado compartido por el creador de contenido digital Omar Crew, amigo del destacado actor de Televisa, quien expresó las siguientes palabras tras el doloroso fallecimiento del actor: