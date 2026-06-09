¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

Margarita Ortega se apoderó de las tendencias en Colombia luego de compartir detalles sobre uno de los cambios más importantes que ha realizado en su vida durante los últimos meses.

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¿Por qué Margarita Ortega dejó el vegetarianismo tras 22 años?

La actriz y presentadora reveló que dejó el vegetarianismo después de 22 años, una decisión que tomó en medio del proceso de recuperación de una cirugía de columna a la que se sometió recientemente.

La artista ya había hablado públicamente sobre los problemas de salud que enfrentó antes de la intervención quirúrgica.

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Durante varios años convivió con una discopatía degenerativa que le provocaba fuertes molestias y limitaciones en su día a día.

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega tomó esta decisión tras 22 años. (Foto: Freepik)

Sin embargo, fue una emergencia médica la que finalmente la llevó a aceptar una operación que había postergado durante más de una década.

Luego de la intervención, la actriz recibió varias recomendaciones médicas relacionadas con su proceso de recuperación. Entre ellas se encontraba realizar ajustes en algunos hábitos que había mantenido durante gran parte de su vida.

Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar el vegetarianismo, una práctica que había seguido durante 22 años.

Según explicó, el cambio estuvo relacionado con la necesidad de facilitar la adaptación de su organismo al implante de titanio que recibió durante la cirugía.

La actriz señaló que actualmente consume proteína animal como parte de las indicaciones que recibió durante esta etapa. Se trata de una modificación importante dentro de su rutina alimentaria, teniendo en cuenta el largo tiempo que permaneció alejada de este tipo de alimentos.

¿Qué implicaciones puede tener para la salud dejar el vegetarianismo como el caso de Margarita Ortega?

De acuerdo con portales especializados en nutrición como Nutrinfo, volver a consumir proteína animal después de varios años puede aportar nutrientes como proteína completa, hierro, vitamina B12 y zinc, elementos que cumplen funciones importantes en procesos de recuperación y reparación de tejidos.

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega tomó esta decisión tras 22 años. (Foto: Freepik)

En algunos casos, los médicos recomiendan ajustes en la alimentación cuando existen procedimientos quirúrgicos o necesidades específicas del organismo. Sin embargo, los cambios en la dieta suelen depender de las condiciones de cada persona y deben realizarse bajo supervisión profesional para garantizar que el cuerpo reciba los nutrientes necesarios según cada etapa de salud.