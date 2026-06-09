La noticia del fallecimiento de la exreina de belleza y actriz hongkonesa ha generado reacciones en el mundo del entretenimiento, especialmente por el recorrido público que tuvo durante su tratamiento contra el cáncer de mama.

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¿Quién era Natalie Ng, reina de belleza que falleció?

Natalie Ng fue una actriz y exreina de belleza de Hong Kong nacida el 17 de octubre de 1974. A lo largo de su carrera participó en producciones como Don't Let the Sun Go Down (2002) y Loss of Memory (2005), lo que la mantuvo vigente dentro de la industria del entretenimiento asiática.

Natalie Ng fue la reina de belleza que falleció / (Foto de Freepik)

Su historia también estuvo marcada por su paso en concursos de belleza, donde alcanzó reconocimiento como Miss Hong Kong. En el ámbito personal, fue madre de dos hijas, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su padre, su exesposo.

En sus últimos años, la exreina compartió parte de su proceso de salud de manera pública, lo que permitió que muchos seguidores conocieran de cerca su evolución médica.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Natalie Ng?

De acuerdo con la información confirmada por su familia, Natalie Ng falleció el 9 de junio de 2026 en un hospital, mientras dormía, después de haber sido ingresada días antes. Sus seres queridos estuvieron presentes en sus últimos momentos.

Natalie Ng falleció el 9 de junio del 2026 / (Foto de Freepik)

La familia también señaló que recibió apoyo espiritual en la etapa final de su vida. Según lo reportado, su estado de salud se había complicado en las semanas recientes debido a una evolución en su diagnóstico, lo que llevó a la suspensión de algunos tratamientos médicos.

Su entorno destacó que enfrentó este proceso con fortaleza y mantuvo comunicación constante con sus allegados.

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¿Cómo enfrentó Natalie Ng su diagnóstico de cáncer?

Natalie Ng hizo público su diagnóstico de cáncer de mama hace aproximadamente dos años. Desde entonces, compartió con sus seguidores distintos momentos de su tratamiento, incluyendo avances y dificultades.

Durante este tiempo, alternó su vida entre Hong Kong y Shenzhen para recibir atención médica especializada. Aunque en algunos momentos su condición mostró mejoría, posteriormente se presentaron complicaciones adicionales que afectaron su continuidad en el tratamiento.

En una de sus últimas actualizaciones, mencionó efectos asociados a los medicamentos y el impacto en su bienestar. Aun así, también relató espacios de recuperación emocional, como actividades que le permitían reconectarse con momentos personales significativos.

Su familia ha resaltado que, durante todo el proceso, mantuvo una actitud de fortaleza frente a su enfermedad, dejando un registro público de su experiencia que es recordada por quienes siguieron su trayectoria en redes sociales.