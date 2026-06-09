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Laura Tobón se pronunció por su embarazo y reveló la emotiva reacción de su hijo mayor: “somos 4”

Lucca, hijo mayor de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez, dedicó emotivo mensaje tras conocer que se convertirá en hermano mayor.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Laura Tobón se pronunció por su embarazo
Lucca, hijo de Laura Tobón, celebró el embarazo de su mamá / (Foto de AFP y Freepik)

A través de sus redes sociales, Laura Tobón enterneció a sus seguidores tras confirmar la noticia de su segundo embarazo. La presentadora compartió un emotivo video que no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de mensajes de felicitación.

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¿Cómo reveló Laura Tobón la noticia de su embarazo?

A través de redes sociales, Laura llamó la atención al revelar que está en camino su segundo hijo. El 9 de junio de 2026, Tobón sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que presume su avanzado estado de embarazo.

¿Qué anunció Laura Tobón sobre su embarazo de segundo hijo?
Laura Tobón sorprendió al revelar detalles sobre su segundo hijo / (Foto de AFP y Freepik)

Aunque la presentadora no reveló cuántos meses tiene, ni si ya conoce el género del bebé, manifestó sentirse tranquila en esta etapa, destacando la felicidad que siente por agrandar su familia y vivir nuevamente este proceso desde el amor y la calma.

La noticia, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones. Celebridades, amigos y fans destacaron la emotividad del anuncio, asegurando que la presentadora “lo tenía bien guardado”, pues señalaron que en publicaciones anteriores no se evidenciaba claramente el crecimiento del embarazo.

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¿Qué video compartió Laura Tobón a través de sus redes sociales?

Adicional al anuncio oficial, Laura compartió un video en el que aparece en un campo en compañía de su familia, en un ambiente natural y tranquilo.

Con música de fondo, su hijo mayor, Lucca, protagoniza uno de los momentos más emotivos del clip al decirle a su mamá que se ve muy linda y expresar la emoción que siente al saber que será hermano.

“Mamá, ahora soy hermano mayor (…) ahora somos cuatro”, dice.

Lucca, hijo de Laura Tobón, se mostró emocionado al saber que será hermano mayor
Lucca, hijo de Laura Tobón, se mostró emocionado por la noticia del embarazo / (Foto de Freepik)

En su mensaje, Tobón destacó que para ellos lo más importante ha sido la familia, razón por la cual esperan al nuevo integrante desde el amor, la unión y la gratitud.

Asimismo, expresó la felicidad que sienten como hogar y aseguró que este también ha sido un sueño para Lucca, quien esperaba con ilusión el momento de convertirse en hermano mayor.

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Laura también resaltó que, cuatro años después, vuelven a experimentar emociones profundas al imaginar todas las experiencias, aprendizajes y recuerdos que están por construir como familia en esta nueva etapa.

“Te amamos más de lo que imaginamos posible y estamos contando los días para conocerte”, escribió.

El mensaje conmovió a sus seguidores y dejó ver la emoción con la que viven la llegada de su segundo hijo.

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