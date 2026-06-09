Dominica Duque llama la atención al hablar sobre la posibilidad de buscar a Alejandro Estrada

Tras la circulación de un video en redes sociales, el nombre de Dominica Duque volvió a ser tema de conversación entre usuarios que relacionaron su mensaje con Alejandro Estrada.

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¿Cuál es la historia entre Alejandro Estrada y Dominica Duque?

La historia entre Alejandro Estrada y Dominica Duque comenzó durante su participación en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en 2024. Allí coincidieron como participantes y empezaron a interactuar dentro de las dinámicas del programa.

En redes recuerdan la historia de Alejandro Estrada y Dominica Duque / (Fotos del Canal RCN)

Durante el desarrollo del reality, ambos compartieron momentos en distintas pruebas y situaciones de competencia. En varios momentos, demostraron su apoyo y compañía mutua, lo que marcó uno de sus acercamientos dentro del formato televisivo.

Con el paso de los capítulos, la relación se hizo más visible y posteriormente fue confirmada fuera de cámaras. Incluso aparecieron juntos en eventos públicos, lo que mantuvo el interés del público sobre su vínculo.

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Con el tiempo, ambos anunciaron el final de la relación, señalando que la decisión se tomó en buenos términos y sin conflictos, destacando el respeto mutuo entre los dos.

¿Qué dijo Dominica Duque sobre buscar a Alejandro Estrada?

En redes sociales, Dominica Duque publicó un video en el que aborda situaciones cotidianas en las que algunas mujeres intentan interpretar las acciones de un hombre con el objetivo de entender si existe interés o no dentro de una relación o posible vínculo.

El contenido, titulado “amiga, date cuenta”, rápidamente llamó la atención de los usuarios, no solo por el mensaje que expone, sino también por la conversación que se generó en los comentarios, donde varios internautas relacionaron el video con su historia pasada con Alejandro Estrada.

Dominica Duque habló sobre Alejandro Estrada en sus redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

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En medio de esa interacción, una usuaria escribió un comentario sugiriendo que Dominica le enviara un mensaje al actor, haciendo referencia a los 400 millones de pesos que obtuvo Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia, insinuando que ese hecho podría ser un motivo para considerar un acercamiento entre ambos.

Ante este comentario, Dominica Duque decidió responder directamente en la publicación y aclaró su postura sobre la situación. La presentadora pidió a los internautas dejar ese tema atrás.

“Supérenlo, niñas. Vayan a terapia jajajajaja”

Su mensaje fue interpretado por varios usuarios como una forma de cerrar la conversación que se estaba generando alrededor del video y su vida personal. A pesar de ello, el intercambio en la publicación continuó sumando reacciones, manteniendo el tema activo en redes sociales.