Tebi Bernal compartió emotivo momento con su hija tras La casa de los famosos Colombia

La relación entre Tebi Bernal y su hija volvió a llamar la atención de quienes siguen su trayectoria. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, una publicación reciente despertó comentarios entre los internautas.

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¿Qué ha dicho Tebi Bernal sobre su hija durante La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, uno de los momentos más recordados para Tebi Bernal estuvo relacionado con la visita de su hija en la dinámica conocida como "Congelados".

En aquella ocasión, la menor ingresó a la casa para expresarle palabras de apoyo mientras él permanecía inmóvil y en completo silencio, tal como lo requerían las reglas de la actividad.

Tebi Bernal recibió la visita de su hija en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En ese momento, la joven le manifestó el orgullo que sentía por verlo cumplir uno de sus objetivos y le recordó que tanto ella como su familia seguían de cerca cada uno de sus pasos dentro del programa.

Aunque durante el encuentro Tebi mantuvo la calma, una vez finalizó la dinámica y recibió autorización para reaccionar, no pudo contener la emoción. Sus compañeros se acercaron para abrazarlo y destacar el vínculo que mantiene con su hija.

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Fuera del reality, el quipo del participante emitió un comunicado para rechazar comentarios realizados en redes sociales que terminaron involucrando a la menor.

En ese momento hicieron un llamado al respeto y recordaron que los niños no deben ser parte de las discusiones generadas por la competencia televisiva.

¿Qué momento presumió Tebi Bernal junto a su hija en redes sociales?

Después de abandonar el programa, Tebi Bernal volvió a compartir contenido relacionado con su hija a través de sus redes sociales.

Tebi Bernal compartió tierno momento junto a su hija / (Foto del Canal RCN)

En una de sus publicaciones más recientes apareció realizando ejercicio junto a ella. En el video se observa cómo ambos comparten una rutina física mientras mantienen una dinámica de acompañamiento y motivación mutua.

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Junto a las imágenes, el creador de contenido escribió un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores:

"Volvimos, se me estaba oxidando la chiqui".

La publicación generó múltiples comentarios por parte de los usuarios, quienes resaltaron la conexión entre padre e hija y la disciplina que ambos reflejaron durante la actividad.

Con estas apariciones, el creador de contenido ha mostrado parte de la dinámica familiar que mantiene con su hija, un tema que continúa despertando interés entre quienes siguieron su paso por el reality y siguen atentos a las actualizaciones que comparte.