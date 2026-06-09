Hallan sin vida a Talay Riley: el reconocido compositor británico tenía 35 años

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¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido artista tras sufrir graves heridas en su casa

La familia del artista confirmó su fallecimiento luego de que el compositor británico fuera encontrado con graves heridas en su vivienda.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hallan sin vida a reconocido artista tras sufrir graves heridas en su casa
Hallan sin vida a reconocido artista tras sufrir graves heridas en su casa (Foto freepik)

El mundo de la música atraviesa un momento de luto luego de que se confirmara la muerte de un reconocido compositor británico, quien fue encontrado con graves heridas en su vivienda y posteriormente falleció en un centro médico.

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La noticia conmocionó a seguidores y colegas de la industria musical, especialmente después de que su familia y su equipo de trabajo emitieran un emotivo comunicado confirmando el fallecimiento y recordando el legado que dejó a lo largo de su carrera.

Conmoción en la música: reconocido compositor murió tras ser hallado con graves heridas
Conmoción en la música: reconocido compositor murió tras ser hallado con graves heridas (Foto freepik)

¿Quién es el reconocido compositor que falleció?

Se trata de Talay Riley, reconocido por su trayectoria como compositor e intérprete y por haber trabajado con importantes artistas de la industria musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, familiares y miembros de su equipo confirmaron la muerte de Mark Orabiyi, el cual era su nombre real, ocurrida en la mañana del pasado 7 de junio.

En el comunicado destacaron que quienes lo conocieron públicamente siempre lo recordarán por su talento, su capacidad como compositor, el reconocimiento que obtuvo con un premio Grammy y por contar con múltiples discos de platino a lo largo de su carrera.

Además, resaltaron que quienes compartieron con él en el ámbito personal extrañarán profundamente su sentido del humor, su generosidad y la energía que lo caracterizaba.

La familia también agradeció las numerosas muestras de cariño que han recibido en las últimas horas mediante mensajes, llamadas y visitas, y pidió comprensión mientras afrontan este difícil momento.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Talay Riley?

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento.

Sin embargo, la información conocida señala que el compositor sufrió graves heridas ocasionadas por un arma blanca y fue encontrado en el jardín de su residencia. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde los médicos confirmaron su muerte.

En medio de la investigación, dos hombres así como una mujer fueron arrestados por las autoridades al ser considerados personas relacionadas con el incidente.

Riley, de 35 años, no fue la única víctima del hecho. Un joven de 20 años también resultó herido con la misma arma y permanece hospitalizado con lesiones que, según los primeros reportes, no ponen en riesgo su vida.

Tras conocerse la noticia, uno de sus hermanos publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó que, horas antes de la tragedia, ambos habían conversado sobre el futuro, la importancia de mantenerse positivos y todos los sueños y proyectos que aún esperaban cumplir juntos.

Hallan sin vida a Talay Riley: el reconocido compositor británico tenía 35 años
Hallan sin vida a Talay Riley: el reconocido compositor británico tenía 35 años (Foto freepik)
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