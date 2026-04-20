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Mánager de Lina Tejeiro causó reacciones al revelar su último diagnóstico sobre el cáncer

Claudia Serrato reveló cuál fue el último resultado de su diagnóstico, generando reacciones con lo que detalló.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mánager de Lina Tejeiro se pronuncia sobre su salud
Claudia Serrato da nuevos detalles sobre su cáncer. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

En horas de la mañana de este lunes 20 de abril, Claudia Serrato, mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, volvió a revelar detalles sobre su estado de salud, a través de sus historias de Instagram.

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La mujer ha tenido a sus seguidores muy informados sobre lo que ha sabido con respecto a su salud, luego de haber confesado el pasado 30 de marzo que, tiene cáncer.

Sin duda, la noticia ha golpeado el medio, debido a que es un asunto que siempre generara conmoción por lo complicado que puede ser el diagnostico, peor, afortunadamente, Claudia se ha visto bien.

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¿Cuál fue el último detalle que dio Claudia Serrato sobre su estado de salud?

De acuerdo con sus últimas historias publicadas en Instagram, Claudia Serrato reveló que inició la semana con sus respectivos chequeos médicos y que se hará una ecografía, esperando que le hagan una biopsia.

Claudia Serrato causa reacciones sobre su útimo diagnóstico.
Mánager de Lina Tejeiro se pronuncia sobre su salud. (Foto/ Freepik)

Además, en otro clip en donde reveló que está en un consultorio médico, dijo que se hará un nuevo estudio en el pecho izquierdo, porque no le encontraron la masa que le había salido.

Claudia se tomó el momento con tranquilidad y confesó con gracia que la masita “está jugando a las escondidas”, lo que genera seguridad de que ella se está tomando la situación con calma.

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¿Qué dijo Claudia Serrato al revela que tiene cáncer?

El pasado 30 de marzo, Claudia Serrato, importante mánager de talentos, reveló que le diagnosticaron cáncer. A través de sus redes sociales confesó la noticia, explicando cuáles fueron los resultados de su chequeo médico.

Claudia Serrato da nuevos detalles sobre su cáncer
Claudia Serrato causa reacciones sobre su útimo diagnóstico. (Foto/ Canal RCN)

La mánager reveló que no es capaz de decirlo en voz alta, porque todavía le duele manifestarlo, pero dijo que era una situación que debía amar, porque este momento de su vida sería un gran maestro.

Finalmente, así como o comunicó cuando dio la noticia, Serrato ha mantenido al tanto a sus seguidores de lo que ha pasado en sus citas con los especialistas.

Por ahora, solo queda esperar que, su salud esté cada vez mejor y que, todos los chequeos y estudios médicos den un resultado positivo para ella.

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