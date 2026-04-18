Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló el nuevo diagnóstico que recibió

Claudia Serrato volvió a hablar sobre su salud y contó detalles de los recientes resultados médicos que recibió.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mánager de Lina Tejeiro recibió nuevo dictamen médico
Claudia Serrato recibió nuevo dictamen médico. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Claudia Serrato, periodista y representante de varias celebridades colombiana ha compartido abiertamente su proceso luego de ser diagnosticada con cáncer de seno.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el nuevo dictamen médico que recibió la mánager de Lina Tejeiro?

A través de sus redes sociales, Claudia Serrato compartió con sus seguidores una actualización sobre su proceso de salud, luego de recibir los resultados de una resonancia de sen* bilateral que estaba pendiente.

Según contó, este examen mostró lo que ni la ecografía ni la mamografía habían detectado previamente, además de la masa inicial en su seno derecho, ahora se identificaron dos más en esa misma zona, así como otra en el seno izquierdo.

Me faltaba el resultado de la resonancia de seno bilateral, la resonancia mostró lo que ni la ecografía ni la mamografía logró y fue que en mi seno derecho la masa tiene compañía de dos masitas más y en mi seno izquierdo salió otra.

La noticia, según sus propias palabras, “cambia el norte de toda la situación”, obligando a replantear el diagnóstico inicial y los pasos a seguir.

Mánager de Lina Tejeiro reveló que tiene cáncer
Mánager de Lina Tejeiro reveló los resultados médicos que recibió. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Claudia Serrato ante su nuevo dictamen médico?

Serrato explicó que su médico le recomendó mantener la calma, ya que será necesario realizar nuevas biopsias para determinar con mayor precisión su estado.

Yo siento que me están enseñando a tener paciencia que es algo que no suelo tener. El doctor me dijo que necesitaba que me calmara y que me tenían que volver a hacer biopsias.

Pese a la incertidumbre, la mánager aseguró que está enfrentando este momento desde la fe, reconociendo que, aunque siente miedo y angustia, intenta continuar con su vida con la mejor actitud posible.

No les estoy poniendo una carita feliz porque sí, sino es lo que hay porque hay que asimilar esto desde la fe.

Qué si siento angustia, miedo y todo eso, sí, pero trato de seguir con mi vida.

Además, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido y pidió a sus seguidores que continúen orando por su recuperación.

Por favor, sigamos orando, yo eso lo agradezco, ese es el regalo más grande que me pueden dar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luly Bossa relató cómo fueron los últimos momentos de vida de su hijo Angelo Luly Bossa

Luly Bossa relató cómo fueron los últimos momentos de vida de su hijo Angelo: "se despidió"

Luly Bossa reveló cuáles fueron las palabras que dijo su hijo antes de morir y cómo transcurrieron sus últimos minutos en casa.

Natalia Jiménez sufrió susto en avión Yeison Jiménez

Natalia Jiménez, amiga de Yeison Jiménez, vivió angustiante percance aéreo: todo quedó en video

La cantante Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en aeronave que sufrió falló en pleno vuelo: "Vi mi vida pasar".

Sheila Gándara lanza indirecta y desata dudas Juanda Caribe

Sheila Gándara lanza indirecta y desata dudas: ¿mensaje para Juanda Caribe?

Sheila Gándara compartió un mensaje por el que los fans afirman que se arrepintió de su vínculo con Juanda Caribe.

Lo más superlike

Señalan posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Fuentes revelarían que Christian Nodal y Ángel Aguilar estarían separados

Fuentes internacionales rompen el silencio sobre la relación de Christian Nodal y Ángel Aguilar, revelando que estarán separados.

Joven mujer llama la atención en redes por su parecido con Selena Quintanilla Viral

¿Es Selena Quintanilla? Joven mujer sorprende en redes por su asombroso parecido con la cantante

Alejandro Estrada usa su poder de salvación y se saca de la placa en La casa de los famosos La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada usó el poder de salvación y así quedó la placa

Kapo y Peso Pluma cantaron juntos en Dallas Talento nacional

Kapo y Peso Pluma en el mismo escenario: así fue la inesperada aparición del colombiano en Dallas

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?