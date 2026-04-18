Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló el nuevo diagnóstico que recibió

Claudia Serrato, periodista y representante de varias celebridades colombiana ha compartido abiertamente su proceso luego de ser diagnosticada con cáncer de seno.

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¿Cuál fue el nuevo dictamen médico que recibió la mánager de Lina Tejeiro?

A través de sus redes sociales, Claudia Serrato compartió con sus seguidores una actualización sobre su proceso de salud, luego de recibir los resultados de una resonancia de sen* bilateral que estaba pendiente.

Según contó, este examen mostró lo que ni la ecografía ni la mamografía habían detectado previamente, además de la masa inicial en su seno derecho, ahora se identificaron dos más en esa misma zona, así como otra en el seno izquierdo.

Me faltaba el resultado de la resonancia de seno bilateral, la resonancia mostró lo que ni la ecografía ni la mamografía logró y fue que en mi seno derecho la masa tiene compañía de dos masitas más y en mi seno izquierdo salió otra.

La noticia, según sus propias palabras, “cambia el norte de toda la situación”, obligando a replantear el diagnóstico inicial y los pasos a seguir.

Mánager de Lina Tejeiro reveló los resultados médicos que recibió. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Claudia Serrato ante su nuevo dictamen médico?

Serrato explicó que su médico le recomendó mantener la calma, ya que será necesario realizar nuevas biopsias para determinar con mayor precisión su estado.

Yo siento que me están enseñando a tener paciencia que es algo que no suelo tener. El doctor me dijo que necesitaba que me calmara y que me tenían que volver a hacer biopsias.

Pese a la incertidumbre, la mánager aseguró que está enfrentando este momento desde la fe, reconociendo que, aunque siente miedo y angustia, intenta continuar con su vida con la mejor actitud posible.

No les estoy poniendo una carita feliz porque sí, sino es lo que hay porque hay que asimilar esto desde la fe.

Qué si siento angustia, miedo y todo eso, sí, pero trato de seguir con mi vida.

Además, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido y pidió a sus seguidores que continúen orando por su recuperación.