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Juanda Caribe se mostró recargándose con curioso plan en Barranquilla

Juanda Caribe mostró cómo ha sido regreso a su realidad en Barranquilla luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe recargando luego de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El comediante Juanda Caribe mostró a sus miles de fanáticos el plan que decidió hacer en su natal Barranquilla para recargarse luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo ha sido el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla?

El cantante hace pocos días llegó a Barranquilla donde su familia y amigos más allegados luego de salir de La casa de los famosos Colombia y cumplir sus compromisos de prensa.

Primero mostró cómo varios de sus fanáticos lo recibieron con una gran celebración y posteriormente se mostró muy feliz en compañía de su hija Victoria, fruto de su pasada relación con Sheila.

juanda caribe luego de la casa de los famosos colombia

El imitador destacó lo agradecido y emocionado que quedó al reencontrarse con la pequeña, a quien siempre recordó durante su participación en la competencia.

Recientemente se dejó ver montando a caballo como plan de recarga a su realidad.

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En la grabación se mostró, aparentemente en una hacienda, cabalgando luciendo ropa muy cómoda y demostrando su talento para manejar equinos.

"Recargando", escribió en la descripción de la publicación y agregó un corazón azul, que es el ahora lo representa con su team Blue.

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y destacaron su cariño hacia él.

Por su parte, en su cuenta de Instagram se mostró ofreciendo una conferencia donde decidió dejar una contundente reflexión.

"El camino al éxito duele, pero tienes que ser fuerte, párate duro", dijo.

juanda caribe montando a caballo en barranquilla

¿Juanda Caribe hará gira musical?

Asimismo, el costeño sorprendió a sus fanáticos al revelar que muy pronto comenzará a hacer su gira musical con las canciones que tiene ya públicas y con las próximas que espera estrenar muy pronto.

"Vamos marea azul que apenas esto comienza. Anunciamos gira este domingo | Colombia | Panamá | Venezuela y USA 🩵🥹. Más de 40. Shows en lo que resta de 2026 | El tiempo de Dios es el mejor", confesó.

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Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de sus presentaciones y de lo que será su contenido en redes sociales, además de sus proyectos en conjunto con Mariana Zapata.

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