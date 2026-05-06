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Luis Alfonso en el ojo del huracán por polémico video con una mujer: ¿y su esposa?

Luis Alfonso es tendencia en redes tras publicarse un video en donde supuestamente se ve que él coquetea con otra mujer.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luis Alfonso causa controversia tras ser captado en actitud cercana con una mujer
Luis Alfonso genera fuerte polémica por video. (Foto/ Canal RCN)

En las últimas horas ha habido un gran revuelo en redes sociales luego de que el cantante de música popular, Luis Alfonso fuera captado en video supuestamente coqueteando con otra mujer.

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Sin duda, el clip se viralizó inmediatamente en todas las plataformas digitales, generando diferentes reacciones de los internautas, quienes criticaron a la mujer por haber publicado el video de manera intensional.

El video está generando todo tipo de reacciones, además porque el cantante ha sido uno de los artistas que menos ha tenido polémicas, de hecho, no se le conoce ninguna y menos escándalos sobre su vida privada.

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De hecho, su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, es quien ha saco a la luz que al cantante le escriben muchas mujeres y ella ve todo porque es quien le maneja las redes, por lo que para ella ya se habría vuelto paisaje ver las insinuaciones de otras con su esposo.

¿Cuál es el video de Luis Alfonso supuestamente coqueteando con otra mujer?

La misma mujer que sale en el video es una uniformada, quien estuvo un show de Luis Alfonso y en el clip quedó grabado el preciso momento en el que ella se le acerca al artista quien está en la tarima.

Luis Alfonso genera fuerte polémica por video
Luis Alfonso desata una tormenta de reacciones por video viral con una fan. (Foto/ Canal RCN)

Cuando ella se acercó, él se detuvo, la miró y se inclinó un poco hacia ella y la mira más detenidamente, pero el video también se e en cámara lenta.

Además, hay otra toma luego de la presentación de Luis Alfonso en donde él se acerca y la saluda, pero también comparte con quien está a su alrededor no solo a ella.

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¿Qué dijo la esposa de Luis Alfonso sobre el video de la mujer?

Luisa Fernanda Pulgarín ha respondido muchas preguntas sobre si no le dan celos las insinuaciones que tiene las mujeres con su esposo, ya que ella lo acompaña en todos sus conciertos porque es su mánager y ella dice que no.

Luis Alfonso desata una tormenta de reacciones por video viral con una fan
Luis Alfonso causa controversia tras ser captado en actitud cercana con una mujer. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, quizá al ver el video, para ella podría ser normal, más porque no se ve nada fuera de lo normal.

En el caso del artista, él tampoco ha reaccionado al video que compartió la misma mujer.

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