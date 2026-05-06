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Alejandro Estrada reveló cómo quedó su relación con Juanda Caribe tras La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Juanda Caribe y reveló cómo quedó su relación tras La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada reveló cómo quedó su relación con Juanda Caribe
Alejandro Estrada recuerda su relación con Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Luego de varios momentos de tensión durante La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada se refirió públicamente a la relación que mantiene con Juanda Caribe tras el final del reality.

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¿Cuál fue la historia de Alejandro Estrada y Juanda Caribe?

La relación entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe estuvo marcada por acusaciones, discusiones sobre estrategias de juego y señalamientos relacionados con la vida personal del actor.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió después de la eliminación de Lorena Altamirano, cuando Juanda cuestionó a Estrada por la cercanía que había desarrollado con Yuli Ruiz, pese a que al inicio del reality había asegurado que no estaba interesado en iniciar una relación sentimental dentro de la competencia.

¿Cuál fue la historia de Alejandro Estrada y Juanda Caribe?
En redes recuerdan la historia de Alejandro Estrada y Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

La conversación subió de tono cuando Juanda insistió en cuestionar las decisiones de Alejandro dentro del reality y sugirió que había contradicciones entre lo que decía y lo que hacía durante la competencia.

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Por su parte, Juanda Caribe contraatacó al llamarlo "cachón", haciendo referencia al episodio de infidelidad que protagonizó Nataly Umaña, exesposa de Estrada, durante la primera temporada del programa.

Ante esto, el actor aseguró que era lamentable que recurriera a aspectos de su vida personal en medio de una discusión del juego.

¿Cómo quedó la relación entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe?

A pesar de los desacuerdos, el panorama cambió en la final del programa. Tras conocerse que Alejandro Estrada ganó la temporada con el 63,87 % de los votos frente al 28,11 % obtenido por Juanda Caribe, el humorista se acercó a felicitarlo y ambos se fundieron en un abrazo frente a las cámaras.

¿Cómo quedó la relación entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe?
Alejandro Estrada habló de su relación con Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

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En una entrevista concedida a Tropicana Colombia, Alejandro Estrada fue consultado sobre la relación que actualmente mantiene con Juanda Caribe luego de finalizar el programa.

El actor aseguró que, al final de la experiencia, los finalistas lograron construir una relación basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Según explicó, existe camaradería, empatía y admiración entre ellos.

Además, señaló que siempre reconoció el talento de Juanda Caribe y aclaró que sus diferencias estuvieron relacionadas principalmente con la convivencia dentro de la competencia y no con aspectos profesionales.

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