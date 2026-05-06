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Sofía Jaramillo destapó una fuerte polémica tras posible pulla para Beba

Sofía Jaramillo reapareció en sus historias en medio de la polémica con Beba, lanzando una contundente pulla.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo encendió las redes tras publicación que estaría dirigida a Beba
Sofía Jaramillo causó revuelo con mensaje que muchos relacionan con Beba. (Foto/ Canal RCN)

Se acabó La casa de los famosos Colombia y los exparticipantes siguen dando de qué hablar, pues tras una semana de que se terminara esta tercera temporada, los famosos no han perdido el foco y bastante tienen comentando en redes sociales.

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Precisamente, el pasado miércoles 3 de junio, Beba cumplió años y celebró este día con algunos de sus amigos del reality, sin embargo, quien no estuvo fue Sofía Jaramillo y esto llamó toda la atención, por lo que sus seguidores preguntaron qué pasó.

La modelo caleña respondió en sus redes qué ocurrió y por qué no había ido, de hecho, Valerie de la Cruz también se pronunció sobre el tema en redes.

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Pero lo que parece es que todo está escalando, porque las mujeres habrían tomado distancia, según las conclusiones que ha sacado el público y más con una de las historias que compartió Sofía, donde presuntamente estaría lanzando una pesada pulla.

¿Cuál fue la pulla de Sofía Jaramillo en la que están vinculando a Beba?

Sofía Jaramillo destapó una gran controversia en las plataformas digitales, ya que la mujer quiso reaparece en medio de la polémica por el cumpleaños de Beba.

Sofía Jaramillo desató polémica por supuesta indirecta a Beba
Sofía Jaramillo encendió las redes tras publicación que estaría dirigida a Beba. (Foto/ Canal RCN)

En el video que subió, sale ella posando frente a la cámara sin hacer algo, pero lo que escribió generó revuelo y preguntas sobre su amistad con su excompañera.

“A esta edad me duele más no comprarme algo a que me dejen de hablar”.

Una contundente frase que generó reacciones y la expectativa de que Beba responda, en caso de que sea para ella la indirecta.

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¿Por qué Sofía Jaramillo no fue al cumpleaños de Beba?

Sofía Jaramillo habló en sus historias el pasado jueves y dijo que no sabía qué había pasado, ya que, ni a ella ni a Alexa Torrex la habían invitado al cumpleaños de Valerie de la Cruz, además dijo que no entendía la razón, si ella no tiene diferencias con ninguno de los invitados.

Sofía Jaramillo causó revuelo con mensaje que muchos relacionan con Beba
Sofía Jaramillo desató polémica por supuesta indirecta a Beba. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Beba rompió el silencio y a través de X compartió los pantallazos de sus chats con la modelo tanto en Instagram como en Whatsapp y Sofía ignoró ambos.

En una de las conversaciones, la deportista le explicó que ella no sabía nada, porque Valentino fue quien organizó todo.

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