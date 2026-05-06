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Sofía Jaramillo le hace reclamo a Valentino por no invitarla al cumpleaños de Beba

Sofía Jaramillo le dejó contundente mensaje a Valentino Lázaro por no haberla invitado al cumpleaños de Beba.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sofía Jaramillo, Valentino Lázaro y Beba en La casa de los famosos Colombia
Sofía Jaramillo le reclama a Valentino Lázaro por el cumpleaños de Beba/Canal RCN

La modelo Sofía Jaramillo le hizo un curioso reclamo a Valentino Lázaro luego de no haberla invitado a la celebración de cumpleaños que le hizo a Beba tras salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿No invitaron a Sofía Jaramillo al cumpleaños de Beba?

La caleña dio a conocer a sus miles de fanáticos que ni ella ni la influenciadora Alexa Torrex fueron invitadas a celebrar el cumpleaños de Beba, pese a que tiene buena relación con ella.

alexa torrex no fue invitada al cumpleaños de beba

En sus historias en su cuenta de Instagram, la modelo fue interrogada al respecto y destacó que ella habló con la cucuteña y se dio cuenta que Valentino Lázaro, había sido el encargado de organizarle la fiesta a Beba y quien habría decidido no invitarlas.

"Yo hablé con Beba hace algunos días y me dijo 'vamos a hacer algo para el cumpleaños y yo le subí una historia esperando la confirmación para que me dijeran el lugar y nunca me dijeron y por eso no fui. Yo soy muy mala para insistir", señaló.

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¿Sofía Jaramillo le reclamó a Valentino Lázaro que no la invitara al cumpleaños de Beba?

La modelo no dudó en dirigirse hacia el creador de contenido y cuestionarlo sobre por qué no la tuvo en cuenta.

"Valentino a usted qué le pasa, ¿yo qué le hice? yo lo amo, pero no sé qué le pasó, por qué no quería que estuviéramos nosotras", señaló.

Cabe destacar que, en dicha celebración estuvo el actor Alejandro Estrada, por lo que, algunos le sugirieron que no invitaron a Alexa Torrex por dicha situación tras el distanciamiento que hay entre ellos; sin embargo, ella indicó que no tiene nada que ver en ese pleito.

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Por ahora, Valentino no se ha pronunciado sobre el tema ni Beba tampoco, dejando en total incertidumbre a los fanáticos de La casa de los famosos Colombia las razones por las que no las habrían invitado a dicha celebración.

beba fue a su cumpleaños con excompañeros de la casa de los famosos colombia

Recientemente Valentino y Beba llegaron a Medellín, donde estuvieron de fiesta junto a Tebi Bernal, Cara Rodríguez y se reencontraron con Eidevin López.

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