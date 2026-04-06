Sheila Gándara reapareció tras el detalle que habría enviado Juanda Caribe a Mariana Zapata

Luego de que Mariana Zapata compartiera un detalle que recibió y que algunos seguidores atribuyeron a Juanda Caribe, una nueva publicación de Sheila Gándara volvió a generar conversación entre los internautas.

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Su aparición en redes sociales no pasó desapercibida y rápidamente despertó comentarios entre quienes siguen de cerca la situación.

¿Qué detalle le habría dado Juanda Caribe a Mariana Zapata?

A través de sus redes sociales, Mariana Zapata mostró el regalo que recibió recientemente y que generó especulaciones sobre quién habría sido el remitente.

Se trató de una caja decorada con un moño rosa que incluía una dedicatoria que, según varios seguidores, apuntaría a Juanda Caribe. Dentro del obsequio había un perfume que, de acuerdo con comentarios de los internautas, sería uno de los favoritos de la creadora de contenido.

En redes afirman que Juanda Caribe le dio detalle a Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

La tarjeta incluida en el regalo decía:

"En esa vida irreal te quise, en esta vida te adoro. Gracias por siempre estar, por creer en mí, por quererme, por cuidarme y por nunca abandonar. Te quiero, pelaita".

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Tras la publicación, comenzaron a surgir distintas teorías en redes sociales sobre el origen del detalle. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública sobre quién envió el regalo.

¿Qué publicó Sheila Gándara tras el regalo que recibió Mariana Zapata?

Poco después de que la publicación de Mariana Zapata comenzara a circular entre los seguidores del reality y de los creadores de contenido, Sheila Gándara volvió a aparecer en sus historias de Instagram.

La influencer compartió una fotografía acompañada de una canción cuya letra llamó la atención de varios usuarios. El fragmento que sonaba de fondo decía:

"Hay algo que me mata cuando usted me mira".

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Aunque Sheila no hizo ninguna referencia directa a Juanda Caribe, Mariana Zapata o al regalo compartido en redes sociales, la publicación generó múltiples interpretaciones entre los internautas.

Varios seguidores esperaban que la creadora de contenido se pronunciara sobre las recientes especulaciones que han rodeado a su expareja. Sin embargo, la historia no incluyó mensajes adicionales ni aclaraciones sobre el tema.

Por ahora, tanto el detalle recibido por Mariana Zapata como la publicación de Sheila Gándara continúan generando conversación en redes sociales, donde los usuarios siguen atentos a cualquier nueva reacción de los involucrados.