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Esposo de Beba se pronunció tras rumores de discusión; su mensaje dio de qué hablar

Andrés Gómez, esposo de Beba, compartió un contundente mensaje en redes sociales luego de que surgieran rumores sobre su relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrés Gómez, esposo de Beba, se pronunció tras rumores de discusión
Andrés Gómez, esposo de Beba, dedicó emotivo mensaje en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Beba de la Cruz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a generar conversación entre sus seguidores tras compartir algunos momentos de la celebración de su cumpleaños.

Sin embargo, mientras las publicaciones despertaban comentarios en redes sociales, una aparición de Andrés Gómez, su esposo, también llamó la atención.

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¿Por qué surgieron rumores sobre la relación de Beba y su esposo?

La conversación comenzó luego de que Beba mostrara cómo inició la celebración de sus 28 años en Bogotá. La creadora de contenido compartió imágenes junto a familiares y amigos cercanos, además de algunos videos en los que aparecía disfrutando de la fecha especial.

Entre las publicaciones que más comentarios generaron estuvo un video en el que se le vio compartiendo con Valentino Lázaro durante las primeras horas del cumpleaños. Posteriormente, también circularon imágenes del momento en que le cantaban cumpleaños en compañía de otras personas.

¿Por qué surgieron rumores sobre la relación de Beba y su esposo?
Beba celebró su cumpleaños junto a Andrés Gómez / (Foto de Canal RCN)

A raíz de estas publicaciones, algunos internautas comenzaron a preguntarse por la presencia de Andrés Gómez, esposo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ya que en ese momento no había compartido mensajes públicos relacionados con la celebración.

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Las especulaciones aumentaron debido a que horas antes Andrés había realizado una publicación sobre el amor, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar distintas posibilidades sobre el estado de la relación.

¿Qué publicó el esposo de Beba en medio de las especulaciones?

En medio de los comentarios que circularon en redes sociales, Andrés Gómez decidió compartir una imagen junto a Beba que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En la fotografía aparece la creadora de contenido posando mientras sonríe a la cámara. La publicación estuvo acompañada por una frase que varios usuarios relacionaron con su vínculo como pareja.

“No siempre tenemos la misma fuerza, pero siempre tenemos la misma dirección”, decía el mensaje.

¿Por qué surgieron rumores sobre la relación de Beba y su esposo?
Beba y Andrés Gómez protagonizaron rumores en redes sociales / (Foto de Canal RCN)

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La publicación rápidamente comenzó a ser comentada por seguidores de ambos, quienes interpretaron el mensaje como una muestra de apoyo y unión en medio de los rumores que venían circulando en redes sociales.

Hasta el momento, ni Beba ni Andrés Gómez han realizado declaraciones adicionales sobre los comentarios que surgieron. Sin embargo, la publicación del creador de contenido se convirtió en uno de los temas más comentados entre quienes siguen de cerca su vida.

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