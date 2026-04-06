Beba reaccionó al acercamiento entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro

Un nuevo encuentro entre exparticipantes de La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación. Esta vez, una publicación de Valentino Lázaro y Johanna Fadul llamó la atención de los seguidores, quienes destacaron la reacción de Beba.

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¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de finalizar su participación en La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro y Johanna Fadul volvieron a coincidir fuera del reality y dejaron ver que las diferencias que tuvieron en el pasado parecen haber quedado atrás.

Durante su paso por el programa, ambos protagonizaron algunos desacuerdos debido a opiniones y comportamientos que Valentino cuestionó. Sin embargo, con el paso de las semanas dentro de la competencia lograron construir una cercanía que sorprendió a los fans.

Johanna Fadul y Valentino Lázaro se encontraron tras La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras la salida de Johanna del reality y posteriormente la de Valentino, la relación entre ambos quedó en duda, especialmente porque algunos seguidores consideraron que el creador de contenido no respaldó a la actriz en determinados momentos del concurso.

No obstante, recientemente volvieron a encontrarse y compartieron un video juntos que rápidamente se difundió en redes sociales.

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¿Cómo fue el video de Johanna Fadul y Valentino Lázaro?

El encuentro se dio durante la celebración de cumpleaños de Beba, también exparticipante del programa. Allí coincidieron varios integrantes del reality y aprovecharon para compartir momentos juntos.

Uno de los contenidos que más comentarios generó fue un video en el que aparecen Johanna Fadul y Valentino Lázaro abrazados mientras bailan. La publicación estuvo acompañada por el mensaje:

“Fuimos lo que tuvo que ser”.

Johanna Fadul y Valentino Lázaro llaman la atención en redes / (Foto del Canal RCN)

La grabación despertó diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos destacaron que ambos decidieron mantener una buena relación después de las diferencias que tuvieron en el pasado, otros comentaron que les sorprendió verlos tan cercanos nuevamente.

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios en pocas horas, convirtiéndose en tema de conversación entre quienes siguen de cerca a los participantes del reality.

¿Cuál fue la reacción de Beba al acercamiento entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro?

Lejos de mostrar incomodidad por el acercamiento entre los dos exparticipantes, Beba dejó ver que compartió con ambos durante la celebración y que existe una relación cordial entre ellos.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Beba, quien decidió comentar directamente la publicación. La creadora de contenido escribió:

"JAJAJAJAJA Esta gente tiene un problema serio".

Su comentario fue interpretado por varios internautas como una reacción en tono de humor al video que compartieron Johanna y Valentino, especialmente por la cercanía que mostraron en la grabación y por las diferencias que tuvieron en el pasado.