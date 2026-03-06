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Altafulla se pronunció tras rumores de paternidad y sorprendió con su mensaje: “Ya casi son tres”

Altafulla llamó la atención tras aparecer en una revelación de género y hacer un importante anuncio a sus seguidores.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Altafulla se pronunció tras rumores de paternidad
Altafulla reveló que no será papá / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Altafulla llamó la atención de sus seguidores tras compartir una publicación que muchos interpretaron como una señal de que sería papá. Tras el crecimiento de las especulaciones, el propio artista decidió pronunciarse y revelar qué había detrás de su mensaje.

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¿Qué imágenes compartió Altafulla en sus redes sociales?

Altafulla sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. En las imágenes apareció junto a una mujer mientras sostenía su abdomen y, además, mostró una prueba de embarazo y unos globos de color azul y rosa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las fotografías:

“El tiempo de Dios es perfecto, ¡ya casi son tres!”, escribió.

¿Por qué se rumoró que Altafulla sería papá?
En redes se rumoró que Altafulla sería papá / (Foto del Canal RCN)

La frase que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre el verdadero significado de la publicación.

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¿Por qué se rumoró que Altafulla sería papá?

Los rumores comenzaron debido a los elementos que aparecían en las fotos del artista. La aparente revelación de género, la prueba de embarazo y la imagen junto a una mujer llevaron a muchos internautas a pensar que Altafulla estaba anunciando la llegada de un bebé.

Las dudas crecieron aún más porque el cantante no entregó explicaciones adicionales en un primer momento, lo que permitió que las especulaciones continuaran durante varias horas.

¿Por qué se rumoró que Altafulla sería papá?
Altafulla compartió importante anuncio en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

A través de un comentario, Altafulla aseguró que el 3 de mayo, a las 7:00 p.m, daría un anuncio importante y que quería que sus seguidores fueran parte de ese momento.

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¿Qué anuncio compartió Altafulla en redes sociales?

En la fecha mencionada, se conoció que todo correspondía a una campaña de expetativa relacionada con el lanzamiento de su nueva canción.

"ES HOYYYY!!! 🍼👶🏼💘", escribió.

El anuncio generó nuevas reacciones entre los internautas, especialmente porque en el video aparecen varios bebés de juguete, detalle que algunos usuarios relacionaron con la campaña de expectativa que el artista había construido previamente.

De esta manera, la publicación que inicialmente despertó rumores sobre una posible paternidad terminó convirtiéndose en una estrategia para presentar su proyecto musical, aunque las reacciones y comentarios continuaron en redes sociales.

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