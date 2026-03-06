Juanda Caribe llamó la atención luego de compartir uno de los momentos más esperados tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026: el encuentro con su hija Victoria. El video despertó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara se convirtió en tema de conversación durante la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia 2026.

En medio de su paso por el reality, surgieron señalamientos sobre una presunta infidelidad hacia la madre de su hija. Al mismo tiempo, se generaron comentarios por la cercanía que mostró con Mariana Zapata dentro de la competencia.

Juanda Caribe mostró su cercanía con Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Mientras el tema continuaba generando debate en redes sociales, Sheila Gándara compartió varias publicaciones que fueron interpretadas por los internautas como mensajes relacionados con la situación que atravesaba la pareja.

Tiempo después, fue la propia creadora de contenido quien confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre su hija Victoria?

Desde antes del nacimiento de Victoria, Juanda Caribe compartió con sus seguidores varios momentos relacionados con la llegada de su primera hija. En enero de 2025, él y Sheila Gándara revelaron públicamente que estaban esperando una niña.

Meses después, en mayo de 2025, anunció el nacimiento de Victoria a través de sus redes sociales, donde expresó la felicidad que sentía por convertirse en padre.

Juanda Caribe destaca su amor por su hija Victoria / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida del reality, el creador de contenido volvió a referirse a ella. A través de sus redes publicó una fotografía de la menor y manifestó que estaba contando las horas para volver a verla tras varias semanas de separación debido a su participación en el programa.

Además, en entrevistas posteriores aseguró que una de sus principales prioridades era reencontrarse con su hija.

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¿Cómo fue el reencuentro de Juanda Caribe con su hija Victoria?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juanda Caribe compartió un video en el que mostró varios momentos junto a Victoria después de volver a verla.

En las imágenes aparece cargándola, jugando con ella, sonriendo y compartiendo diferentes instantes familiares. Junto a la publicación escribió:

“147 días después nos volvimos a encontrar. Te amo hija de mi corazón. Qué recarga más grande”.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la emoción del encuentro después del tiempo que permanecieron separados.

Sin embargo, además del reencuentro entre padre e hija, otro detalle llamó la atención de los internautas. Varios usuarios comentaron que esperaban ver a Sheila, pero la creadora de contenido no aparece en las imágenes compartidas por Juanda.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado si Sheila estuvo presente durante el reencuentro. No obstante, debido a su ausencia en el video y en las fotografías publicadas, muchos seguidores consideran que no habría participado en ese momento.