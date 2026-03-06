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Salen a la luz fotos del bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe; así fue la celebración

El bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, generó comentarios por la decoración y el menú de la celebración.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Salen a la luz fotos del bautizo de Emilia; así fue la celebración
Así fue el bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe / (Foto de AFP y Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe volvieron a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de que se conocieran algunas imágenes relacionadas con el bautizo de Emilia.

Aunque la pareja ha mantenido varios aspectos de esta etapa en privado, algunas publicaciones familiares permitieron conocer parte de la celebración.

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¿Qué se sabe de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Emilia nació en noviembre de 2025 y se convirtió en la primera hija de Paola Jara y la quinta de Jessi Uribe. La noticia fue compartida por los artistas a través de sus redes sociales con un mensaje en el que expresaron su agradecimiento por la llegada de la menor.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener reservada gran parte de la información relacionada con su hija. De hecho, hasta el momento no han mostrado públicamente su rostro, una decisión que ambos han defendido en diferentes oportunidades.

¿Qué se sabe de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació en 2025 / (Foto de Freepik)

En medio de las preguntas constantes, Jessi Uribe llegó a responder algunos comentarios que hicieron pensar a varios internautas que la cara de Emilia podría darse a conocer durante el bautizo. Sin embargo, esta posibilidad nunca fue confirmada oficialmente.

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Por su parte, Paola Jara también ha explicado que una de sus prioridades es proteger la privacidad de la niña mientras crece, razón por la que han sido cuidadosos con el contenido que comparten en redes sociales.

¿Cómo fue el bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe no han publicado muchos detalles sobre el bautizo, una publicación realizada por María Alejandra, hermana de la cantante, permitió conocer algunos momentos de la celebración.

Junto a varias fotografías, María Alejandra escribió:

"Emilia, ser tu tía llena mi corazón de amor y gratitud cada día".

Las imágenes mostraron parte de la decoración, algunos espacios del evento y lo que varios internautas identificaron como el momento de la ceremonia religiosa.

¿Cómo fue el bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Así fue el bautizo de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe / (Foto de Freepik)

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Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la decoración. En las fotografías predominaban los tonos rosados pastel, acompañados por arreglos florales, rosas, velas y elementos decorativos del mismo color que estuvieron distribuidos por todo el espacio.

Las imágenes también dejaron ver algunos detalles relacionados con el vestuario utilizado por Emilia durante la ceremonia, así como varios espacios preparados para recibir a los invitados.

Otro elemento que llamó la atención fue el menú compartido por María Alejandra. Según las imágenes publicadas, los invitados habrían disfrutado de:

  • Entrada: panceta caramelizada sobre una base crocante de maíz dulce.
  • Plato principal: suprema de ave y medallón de solomillo al chimichurri, acompañados de vegetales salteados y otras guarniciones.
  • Postre: una preparación a base de aguacate con notas cremosas.

La celebración despertó interés entre los fans debido a que se trata de uno de los primeros eventos familiares relacionados con Emilia. Mientras tanto, Paola y Jessi continúan compartiendo de manera limitada algunos momentos de esta nueva etapa como padres.

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