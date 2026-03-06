Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Expareja de Tebi Bernal causó furor al revelar los retoques estéticos que se realizará; esto dijo

Alejandra Salguero llamó la atención al revelar varios detalles de los retoques estéticos que planea realizarse.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandra Salguero causó furor al revelar los retoques estéticos que se realizará
Alejandra Salguero se realizará retoques en su rostro / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal,volvió a captar la atención en redes sociales al compartir detalles sobre algunos procedimientos estéticos que tiene previsto realizarse.

La creadora de contenido explicó cuáles serán los tratamientos y aprovechó para responder preguntas de sus seguidores sobre las razones detrás de esta decisión.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

El nombre de Alejandra Salguero volvió a generar interés entre los internautas luego de la mediática ruptura que protagonizó con Tebi Bernal, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La relación llegó a su fin en abril de 2026, en medio de la conversación que surgió por el acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa Torrex dentro del reality. Aunque inicialmente Alejandra manifestó que respaldaba la participación de su entonces pareja, posteriormente confirmó la separación a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?
Tebi Bernal y Alexa Torrex demostraron cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Al anunciar la ruptura, también reveló que la relación había atravesado dificultades en el pasado. Además, aclaró algunos rumores relacionados con su vida familiar y aseguró que siempre había asumido de manera independiente la crianza de su hijo.

Artículos relacionados

Desde entonces, ambos han seguido caminos separados y han continuado compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus respectivas comunidades digitales.

¿Qué retoques estéticos anunció Alejandra Salguero?

A través de un video publicado en sus historias, Alejandra Salguero mostró una visita al consultorio de su médico de confianza para realizar algunos procedimientos estéticos en el rostro.

¿Qué retoques estéticos anunció Alejandra Salguero?
Alejandra Salguero reveló detalles de su procedimiento estético / (Foto de Freepik)

Según explicó, ya se había sometido anteriormente a una aplicación de toxina botulínica y ahora acudió para una nueva sesión. Durante la consulta, el especialista señaló que el procedimiento buscará suavizar algunas líneas de expresión ubicadas entre las cejas y en la zona cercana a los párpados.

Artículos relacionados

Además, la creadora de contenido contó que también recibirá aplicación en la mandíbula debido al bruxismo que padece. De acuerdo con sus palabras, esta recomendación médica busca ayudar a relajar el músculo de la zona, ya que siente que ha aumentado de tamaño debido a la tensión constante.

El especialista explicó que las aplicaciones serán moderadas, teniendo en cuenta que Alejandra no presenta líneas marcadas en la frente. Con esta publicación, la influenciadora compartió parte del proceso y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Tras revelar los procedimientos estéticos que planea realizarse, algunos internautas no tardaron en compararla con Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, quien recientemente también habló de los retoques estéticos a los que se sometió.

Los comentarios surgieron en redes sociales, donde varios seguidores señalaron las similitudes entre ambas decisiones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada aseguró que su amor con Yuli Ruiz no fue real La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló que su amor con Yuli Ruiz no fue real

Alejandro Estrada habló sobre Yuli Ruiz y reveló qué piensa de la relación que nació en La casa de los famosos Colombia.

Karola le hace escena de celos a eidevin La casa de los famosos

Karola le hace escena de celos a Eidevin en pleno en vivo

La influenciadora Karola le hizo un reclamo a Eidevin en plena transmisión en vivo y así reaccionó.

Beba apareció bailando en redes Influencers

Beba apareció bailando en redes y la actitud de Andrés Gómez no pasó desapercibida; ¿qué hizo?

Beba mostró cómo celebró su cumpleaños y Andrés Gómez, su pareja, terminó siendo el centro de los comentarios.

Lo más superlike

Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam Nicky Jam

Nicky Jam ya tiene telonera para su histórico concierto en Bogotá: ¿quién es?

Se conoce oficialmente quién será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Bogotá, este sábado 6 de junio en El Campín.

La casa de los famosos

Canal RCN se pronuncia sobre supuesto fraude en votaciones de La casa de los famosos Colombia

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho Talento internacional

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”