Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal,volvió a captar la atención en redes sociales al compartir detalles sobre algunos procedimientos estéticos que tiene previsto realizarse.

La creadora de contenido explicó cuáles serán los tratamientos y aprovechó para responder preguntas de sus seguidores sobre las razones detrás de esta decisión.

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¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

El nombre de Alejandra Salguero volvió a generar interés entre los internautas luego de la mediática ruptura que protagonizó con Tebi Bernal, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La relación llegó a su fin en abril de 2026, en medio de la conversación que surgió por el acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa Torrex dentro del reality. Aunque inicialmente Alejandra manifestó que respaldaba la participación de su entonces pareja, posteriormente confirmó la separación a través de sus redes sociales.

Tebi Bernal y Alexa Torrex demostraron cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Al anunciar la ruptura, también reveló que la relación había atravesado dificultades en el pasado. Además, aclaró algunos rumores relacionados con su vida familiar y aseguró que siempre había asumido de manera independiente la crianza de su hijo.

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Desde entonces, ambos han seguido caminos separados y han continuado compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus respectivas comunidades digitales.

¿Qué retoques estéticos anunció Alejandra Salguero?

A través de un video publicado en sus historias, Alejandra Salguero mostró una visita al consultorio de su médico de confianza para realizar algunos procedimientos estéticos en el rostro.

Alejandra Salguero reveló detalles de su procedimiento estético / (Foto de Freepik)

Según explicó, ya se había sometido anteriormente a una aplicación de toxina botulínica y ahora acudió para una nueva sesión. Durante la consulta, el especialista señaló que el procedimiento buscará suavizar algunas líneas de expresión ubicadas entre las cejas y en la zona cercana a los párpados.

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Además, la creadora de contenido contó que también recibirá aplicación en la mandíbula debido al bruxismo que padece. De acuerdo con sus palabras, esta recomendación médica busca ayudar a relajar el músculo de la zona, ya que siente que ha aumentado de tamaño debido a la tensión constante.

El especialista explicó que las aplicaciones serán moderadas, teniendo en cuenta que Alejandra no presenta líneas marcadas en la frente. Con esta publicación, la influenciadora compartió parte del proceso y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Tras revelar los procedimientos estéticos que planea realizarse, algunos internautas no tardaron en compararla con Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, quien recientemente también habló de los retoques estéticos a los que se sometió.

Los comentarios surgieron en redes sociales, donde varios seguidores señalaron las similitudes entre ambas decisiones.