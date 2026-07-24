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Sonia Restrepo reaparece en un video quebrándose en llanto al hablar de Yeison Jiménez: así luce

Se hace viral un video de la esposa de Yeison Jiménez en el que aparece llorando al hacer sorpresiva confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sonia Restrepo reaparece en un video quebrándose en llanto al hablar de Yeison Jiménez: así luce
¿Cuál fue la razón por la que Sonia Restrepo apareció llorando recientemente? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al hacer una contundente confesión en sus redes y, también, por quebrarse en llanto en video que se ha viralizado.

Además, Sonia dejó unas desgarradoras palabras acerca de lo que ha sentido en los últimos meses tras el fallecimiento de su recordado esposo, quien, dejó varios proyectos musicales grabados antes de su fallecimiento.

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¿Cuál es el video de Sonia Restrepo en el que aparece llorando al hablar de Yeison Jiménez?

Recientemente, el equipo de Yeison Jiménez lanzó una de las canciones que el artista dejó grabadas antes de su fallecimiento, cuyo tema musical se llama: ‘Mala de profesión’.

Sonia Restrepo reaparece en un video quebrándose en llanto al hablar de Yeison Jiménez: así luce
Sonia Restrepo apareció llorando recientemente. | Foto: Canal RCN

Tras el estreno de la canción, se ha hecho viral un video a través de las distintas plataformas digitales por unas conmovedoras palabras que compartió Sonia Restrepo, al pronunciarse al respecto frente al reciente lanzamiento que compartió su esposo y, en el video, apareció llorando, expresando las siguientes palabras:

“Para mí no es fácil estar acá. Esto me mueve muchas fibras y, pensé que no iba a llorar porque lloré todo el día y dije que no iba a llorar más. Esto es un homenaje para mi esposo en el cielo y para todos los chicos”, reveló Sonia Restrepo.

Así también, Sonia aprovechó la oportunidad para recordar el importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por las canciones que dejó grabadas junto a su equipo de trabajo:

Sonia Restrepo reaparece en un video quebrándose en llanto al hablar de Yeison Jiménez: así luce
Así luce en la actualidad Sonia Restrepo. | Foto: Canal RCN

“Me parecía justo y muy bonito porque todas las canciones que hizo mi esposo y en compañía de todo su equipo de trabajo y ustedes, me parece importante que estas canciones no queden en el olvido. Él tenía muchos sueños y, lastimosamente, cuando ocurre esto, ellos tenían muchos proyectos en México”.

¿Cuál fue el mensaje que compartió el equipo de Yeison Jiménez por su último lanzamiento?

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En medio del reciente lanzamiento musical que hizo el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, quien dejó varias canciones grabadas, compartieron unas conmovedoras palabras, recordando el gran legado que dejó en su carrera:

“Hoy volvemos a escuchar a Yeison de una manera muy especial. ‘Mala de Profesión’ es una canción que él dejó lista y soñó compartir con todos ustedes. Hoy, su familia y su equipo hacen realidad ese deseo”, reveló el equipo de trabajo de Yeison Jiménez en su cuenta oficial de Instagram.

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