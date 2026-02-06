Alejandro Estrada compartió detalles de su reencuentro con Renzo Meneses: “lo manipulé”

Tras convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandro Estrada continúa dando de qué hablar. En medio de sus apariciones públicas, una fotografía junto a Renzo Meneses llamó la atención de los seguidores del reality.

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¿Con qué porcentaje Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia con el 63,87 % de los votos del público. El actor obtuvo una amplia ventaja frente a los demás finalistas y se quedó con el premio de 400 millones de pesos.

Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:

Juanda Caribe quedó en el segundo lugar con un 28,11 %

Valentino Lázaro obtuvo el tercer lugar con un 4,29 %

Tebi Bernal, quedó en cuarto lugar tras alcanzar el 3,73 %.

Además de recibir el premio económico, Estrada fue el encargado de apagar las luces de la casa, un momento que marcó el cierre oficial de la temporada.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

A lo largo de la competencia, Alejandro Estrada generó conversación por su manera de jugar. Dentro y fuera de la casa surgieron opiniones divididas: algunos aseguraban que sabía "manipular a las personas", mientras que otros decían que solo se trataba de experiencia.

El actor se refirió a este tema en distintas entrevistas y defendió su manera de competir. Según ha explicado, siempre entendió que el reality era un juego psicológico en el que las palabras y las decisiones estratégicas tenían un papel importante.

Alejandro Estrada defendió su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Estrada también ha señalado que buscó mantener la coherencia con sus principios durante la competencia y que nunca tuvo la intención de afectar aspectos personales de sus compañeros.

Tras su victoria, reiteró que el respaldo recibido por parte del público fue una muestra de que los televidentes evaluaron su comportamiento durante la convivencia.

¿Qué publicó Alejandro Estrada sobre Renzo Meneses en redes sociales?

Tras finalizar el reality, cada publicación de Alejandro Estrada ha sido seguida de cerca por los seguidores del programa. Una de las más comentadas fue una fotografía que compartió junto a Renzo Meneses, excompañero de competencia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la imagen. El ganador del reality escribió:

“Manipulé también a Renzo”

La frase fue interpretada como una referencia a las críticas que recibió durante su paso por la casa.

La publicación generó diversas reacciones entre los internautas. Algunos afirmaron que Alejandro decidió responder con humor a los comentarios que lo señalaron de ser manipulador dentro del juego.

Por ahora, el actor continúa compartiendo momentos de su nueva etapa tras el reality, mientras los seguidores permanecen atentos a sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.