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¿Nuevo romance? Sara Uribe causó revuelo tras presumir al hombre que "le robó el corazón"

Sara Uribe generó conversación al revelar por qué dudaba en presumir al hombre con el que apareció en sus redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Uribe causó revuelo tras presumir al hombre que "le robó el corazón"
Sara Uribe presumió un hombre en sus redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sara Uribe suele compartir momentos de su vida personal con sus fans, pero una reciente publicación despertó nuevas conversaciones sobre su situación sentimental y sobre la identidad de un hombre que apareció junto a ella.

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¿Quiénes han sido las parejas de Sara Uribe?

A lo largo de su carrera en la televisión y el entretenimiento colombiano, Sara Uribe ha hablado en diferentes ocasiones sobre las relaciones sentimentales que han marcado distintas etapas de su vida.

Según ha contado la presentadora, uno de sus primeros noviazgos comenzó cuando tenía 14 años y se extendió hasta los 17 o 18 años. Aunque no se trató de una relación conocida públicamente, ella la ha mencionado como una experiencia importante de juventud.

¿Quiénes han sido las parejas de Sara Uribe?
Sara Uribe ha revelado detalles de sus relaciones / (Foto del Canal RCN)

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Entre sus relaciones más conocidas figura la que sostuvo con el cantante vallenato Daniel Calderón. Ambos compartieron varios años juntos en distintas etapas y finalizaron su relación en 2016.

También se encuentra Jhoan Álvarez, a quien conoció durante su participación en el programa de telerrealidad Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Aunque la relación continuó después del reality, terminó pocos meses más tarde.

También tuvo una relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín. De esa unión nació Jacobo, el único hijo de la presentadora. Aunque la pareja terminó su relación, Sara ha manifestado públicamente el cariño que mantiene hacia él por el papel que desempeña como padre de su hijo.

Sara Uribe tuvo un hijo con Fredy Guarín
Sara Uribe sostuvo una relación sentimental junto a Fredy Guarín / (Foto del Canal RCN y AFP)

Además, la presentadora confirmó que después de Guarín tuvo otra relación estable que duró cerca de dos años, aunque prefirió mantener la identidad de esa persona fuera de la esfera pública.

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¿Quién es el hombre que mostró Sara Uribe en sus redes sociales?

El 01 de junio, Sara Uribe llamó la atención al publicar un video en sus historias de redes sociales en el que aparece acompañada por un hombre.

Lo que generó conversación fue el mensaje que compartió. Allí, la presentadora aseguró que hacía tiempo quería mostrarlo públicamente, pero que no se había decidido porque temía que se lo quitaran. Además, le dio un beso en la mejilla mientras él sonreía ante la cámara.

"Les quería mostrar al hombre que me robó el corazón", dijo.

Tras la difusión del video, varios internautas identificaron al hombre como Diego Pulgarín. De acuerdo con la información disponible en su perfil de Instagram, es de Medellín.

Este detalle llevó a algunos usuarios a especular sobre la posibilidad de que ambos se hubieran conocido en esa ciudad. Aun así, no existen declaraciones de Sara Uribe que confirmen una relación sentimental ni que entreguen más detalles sobre el vínculo entre los dos.

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