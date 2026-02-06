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Juanda Caribe apareció cantándole a Sheila Gándara y las redes no tardaron en reaccionar

Juanda Caribe y Sheila Gándara son tendencia en redes tras un video viral donde comparten una serenata que llamó la atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe apareció cantándole a Sheila Gándara
Juanda Caribe dedicó serenata a Sheila Gándara / (Foto del Canal RCN)

Un video que circula en redes sociales ha vuelto a poner en conversación a Juanda Caribe y Sheila Gándara. El registro muestra un emotivo momento que ha despertado interés entre usuarios, quienes han retomado su historia personal y familiar.

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¿Cuál es la historia entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La historia de Juanda Caribe y Sheila Gándara ha sido seguida de cerca por sus seguidores en redes sociales durante los últimos años. Ambos compartieron diferentes momentos de su relación a través de plataformas digitales, donde construyeron una comunidad interesada en su vida personal y profesional.

Uno de los capítulos más importantes de su historia ocurrió en 2024, cuando anunciaron que se convertirían en padres. La noticia fue revelada mediante un video que rápidamente obtuvo reacciones de sus seguidores.

Meses después nació Victoria, su única hija hasta el momento. El nacimiento de la pequeña marcó una nueva etapa para ambos y fue compartido públicamente por Juanda Caribe, quien expresó su felicidad por convertirse en padre.

¿Cuál es la historia entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?
Juanda Caribe y Sheila Gándara tienen una hija en común / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, la relación atravesó cambios tras la participación de Juanda en La casa de los famosos Colombia. En el transcurso y al finalizar el reality, tanto Juanda como Sheila confirmaron que ya no estaban juntos y que habían decidido continuar por separado.

A pesar de la ruptura, ambos han manifestado públicamente que su prioridad sigue siendo Victoria.

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¿Qué video de Juanda Caribe y Sheila Gándara ha llamado la atención?

En medio de las conversaciones que suelen generar en redes sociales, un video protagonizado por Juanda Caribe y Sheila Gándara volvió a captar la atención de los internautas.

En las imágenes se observa al creador de contenido interpretando una serenata vallenata mientras dedica unas palabras a Sheila.

Durante la grabación, Juanda menciona:

“Para la linda Sheila Gándara, la mamá de la bendición de Juanda”.

¿Qué video de Juanda Caribe y Sheila Gándara ha llamado la atención?
En redes recuerdan emotivo momento entre Juanda Caribe y Sheila Gándara / (Foto del Canal RCN)

Mientras escucha la canción, Sheila sonríe, responde enviando besos hacia la cámara y procede a cantar junto a él.

El momento continúa con ambos participando en la interpretación musical, lo que ha generado diversas reacciones entre quienes siguen su historia. Algunos internautas destacaron la naturalidad de la escena, mientras que otros aprovecharon la publicación para recordar momentos que compartieron como pareja.

Aunque el video no es reciente, volvió a circular en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores de Juanda Caribe y Sheila Gándara. Las imágenes hicieron que muchos recordaran la etapa en la que ambos compartían contenido juntos de manera frecuente.

Mientras continúa sumando reproducciones e interacciones, la publicación demuestra que la expareja sigue despertando interés entre los usuarios, especialmente por los contenidos que marcaron su paso por el entretenimiento digital en Colombia.

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