En las últimas horas, el nombre de Andrés Altafulla se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante y ser ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por anunciar que será padre.

La noticia ha causado gran revuelo por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por guardar silencio durante los últimos meses, pues, aunque por el momento el cantante no ha compartido más detalles, su audiencia se ha preguntado acerca de lo que dirá próximamente.

Así también, una gran variedad de navegantes ha generado diversos comentarios en las redes sociales acerca de lo que ha compartido Karina García en sus redes al ser la expareja de Altafulla.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Karina en sus redes sociales tras el anuncio de Altafulla en el que será padre?

Tras el reciente anuncio que compartió Altafulla mediante sus redes sociales, muchos internautas se han preguntado acerca de las reacciones que ha recibido en sus redes sociales.

Esta foto compartió recientemente Karina García. | Foto: Canal RCN

En medio de las fotos que compartió recientemente Altafulla en sus redes sociales muchos internautas se han preguntado por la reacción de Karina García, su expareja a quien conoció en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Aunque por el momento Karina no ha pronunciado nada en sus redes sociales acerca de lo que opina tras el reciente anuncio que hizo Altafulla al convertirse en padre, la influenciadora compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en la que expresó las siguientes palabras:2

“Sigo en la búsqueda del vestido para mañana. Deséenme suerte”, agregó Karina en la descripción de la publicación.

Así habría reaccionado Karina García en medio del anuncio de Altafulla. | Foto: Canal RCN

¿Cómo anunció Altafulla que se convertirá en padre?

El pasado 2 de junio, el cantante Altafulla acaparó la atención mediática al compartir mediante sus redes sociales una fotografía en la que sorprendió con el anuncio en el que será padre.

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Por el momento no se confirma la identidad de la mujer que sería la madre del hijo de Altafulla. Sin embargo, los internautas se han sorprendido con todos los detalles que ha compartido al tener un gran anuncio en el horario de las 7 p.m.