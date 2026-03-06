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Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

En las últimas horas, se confirmó el doloroso fallecimiento de reconocido vocalista en medio de un grave hecho.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la música se vuelve a vestir de luto tras confirmarse del doloroso fallecimiento de un reconocido artista que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Por su parte, a noticia ha dejado un sentido vacío no solo por parte de su allegados y seguidores, sino también, por parte de sus compañeros de trabajo con quien adquirió gran visibilidad.

Así también, la noticia ha dejado un profundo vacío tras confirmarse el doloroso fallecimiento del cantante que perdió la vida en medio de un desafortunado accidente de tránsito.

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¿Quién fue el reconocido cantante que perdió la vida en medio de un grave accidente?

El nombre de Elías Morel se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido vocalista, sino que también, por confirmarse su doloroso fallecimiento.

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho
Así se confirmó el fallecimiento de Elías Morel. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios comunicados compartidos por parte de medios internacionales como: ‘Tv Azteca’, ‘Univisión’ y ‘Radio Sudamericana’ y ‘Sol Play 91.5’ el cual expresó las siguientes palabras a través de un comunicado oficial compartido a través de su cuenta oficial de Instagram:

“Falleció el cantante de ‘El sabor de la cumbia’ en un trágic* accidente en la autopista. Elías Morel, líder y referente de la banda tropical El Sabor de la Cumbia, murió este domingo tras chocar la furgoneta que conducía contra la parte trasera de un camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Few”, dice el comunicado.

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Según el reporte que compartieron varias fuentes de Argentina, se evidencia que el cantante falleció en medio de un desafortunado hecho, pues, resultó con varias h3rid#s tras chocar con la parte trasera de un camión.

¿Cuál fue la última presentación del cantante con su agrupación ‘El sabor de la cumbia’?

Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, foto salió a la luz del hecho
¿Cuál fue el importante legado que dejó Elías Morel? | Foto: Freepik

Es importante mencionar que Elías Morel dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar que era un reconocido cantante argentino, quien tuvo la oportunidad de sobresalir junto a su agrupación.

Así también, muchos de sus internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales al recordar la última publicación que compartió la agrupación ‘El sabor de la cumbia’, cuando tuvieron su última presentación, recordando el legado que tuvo el cantante.

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