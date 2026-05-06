Karol G reapareció en sorpresivo concierto en Estocolmo, aquí el VIDEO

La cantante Karol G reapareció sorpresivamente en un evento en Estocolmo, donde ofreció un concierto a sus fanáticos.

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¿Qué hacía Karol G en Estocolmo?

Las redes sociales se inundaron de imágenes de la Bichota en un evento en Spotify en Estocolmo, al cual llegó para cautivar a miles de sus admiradores con su música.

El evento 'Billion Club’ de la plataforma streaming de música, contó con la presencia de la colombiana, quien interpretó varios de sus éxitos musicales.

En las grabaciones se ve a la paisa luciendo un atuendo de color dorado, con el que logró resaltar su figura.

Acompañó su look con su pelo rubio semirecogido en ondas y cantó temas como "Mamiii", "Tusa" en versión salsa, "Latina Foreva" y "Si antes te hubiera conocido".

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos a la aparición de Karol G en Estocolmo?

Los internautas se sorprendieron en las plataformas digitales al ver nuevamente a la cantante en un escenario después de estar por tantas semanas alejada de espacios públicos y de sus redes sociales.

Hace algunos días compartió un carrusel con varias fotografías de cómo han sido sus últimos días en su cuenta de Instagram, pero sin dar mayores detalles de su vida personal y profesional.

Por ahora, la cantante sigue trabajando en lo que será su gira “Viajando por el mundo, Tropitour”, con la que llegará a Colombia a finales de año luego de vender tres fechas en Bogotá.

"No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares. Es una locura ver como la familia ha crecido… como siguen ahí conmigo , fieles y presentes en cada paso, de verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado así que PREPÁRENSE !!!! Porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que la Bichota siempre te sorprende", señaló en su momento.

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Mientras tanto, sus fanáticos alrededor del mundo siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ella en medio de tanta incertidumbre sobre su carrera musical y su vida personal tras confirmarse su ruptura con el artista Feid, de quien ella no ha querido dar a conocer las razones de su ruptura.