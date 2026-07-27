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El hijo mayor de Sebastián Vega reaccionó al estreno de Masterchef Celebrity: esto dijo de su papá

El menor se mostró emocionado en redes sociales y Sebastián Vega no dudó en responderle.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity 2026
El hijo mayor de Sebastián Vega reaccionó al estreno de Masterchef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

El hijo mayor de Sebastián Vega fue tendencia en redes sociales tras reaccionar al estreno de MasterChef Celebrity 2026, donde su papá es participante.

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¿Cómo se llama el hijo mayor de Sebastián Vega?

Sebastián Vega es uno de los actores y modelos más reconocidos actualmente en Colombia. Debutó en la televisión en 2005 con varias series y producciones que se hicieron muy reconocidas en su época como “A Mano Limpia”. Además, en 2019, Sebastián participó y ganó el programa "Reto 4 elementos" de canal RCN, lo cual incrementó su fama en el mundo del entretenimiento.

Gracias a su impecable trayectoria, Sebastián ha recibido nominaciones en varios premios de la industria, como India Catalina y TV y novelas. En cuanto a su vida personal, Sebastián estuvo casado con la modelo Natalia Castillo, con quien tuvo su hijo mayor llamado Matías Vega.

Posteriormente, con trajo matrimonio con Valentina Ochoa, una productora reconocida de moda, con quien también tuvo un hijo llamado Luca.

Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity 2026
Sebastián Vega y su actual pareja, Valentina Ochoa (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijo Matías sobre el desempeño de su papá en MasterChef Celebrity?

Hace algunos meses, Sebastián Vega sorprendió sus seguidores al anunciar que haría parte de la octava temporada de MasterChef Celebrity.Tras varios meses de espera, el reality se estrenó el pasado 21 de julio, dando varias cosas de qué hablar.

Sebastián Vega
Sebastián Vega en el primer episodio de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Entre ellas se encuentra el tierno mensaje de apoyo que compartió Matías en sus redes sociales. Se trataba de un video en el que estaba viendo el capítulo en su computadora; sin embargo el detalle que llamó la atención fue el texto que lo acompañaba:

Ahora si empezó estooooo. Estoy ocupado a las 9:00 de la noche, ¿ok? Jajajaja

Además, al final del video se escucha la emoción del menor al ver a su papá en la competencia.

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¿Qué respondió Sebastián Vega al mensaje de su hijo?

Sebastián Vega no dudó en reaccionar al mensaje que le envió su hijo, reposteando la historia del menor y añadiendo:

Te amo, hijo

Por otro lado, Sebastián rindió homenaje a su hijo mayor durante el primer reto de la competencia. La instrucción era preparar un plato completamente libre, sin ninguna restricción, a lo cuál el actor decidió elaborar unas croquetas de pollo a las que llamó "Tú puedes, papá".

El nombre fue un tributo a una frase que su Matías le dijo antes de que partiera a la competencia, palabras que se convirtieron en una fuente de motivación para él.

Nombre del primer plato de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity 2026
Primera preparación de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

 

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