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¿Lina Tejeiro quiere tener otro bebé? Esta fue la inesperada confesión de la actriz

Lina Tejeiro volvió a ser tendencia tras compartir detalles de su embarazo y responder abiertamente a quienes le preguntaron si planea tener otro hijo.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Actriz Lina Tejeiro
Lina Tejeiro hizo una inesperada confesión acerca de querer tener otro hijo (Foto de Canal RCN)

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al hablar de su embarazo y revelar si le gustaría volver a convertirse en madre en el futuro. Además, compartió algunos detalles sobre cómo ha vivido esta etapa.

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¿Lina Tejeiro ya tuvo a su primer hijo?

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en Colombia, lo cual la ha llevado a convertirse en referente de muchas personas que la quieren y admiran su trabajo. Además, Lina dedica una parte de su vida a ser creadora de contenido, llegando a crear una de las comunidades digitales más consolidadas y grandes.

El pasado 30 de abril del 2026, Lina compartió la noticia de que estaba embarazada, lo cual sorprendió y alegró a muchas personas. La actriz dio el anuncio a través de un emotivo video en sus redes sociales, el cual se viralizó rápidamente.

Embarazo de Lina Tejeiro
Lina Tejeiro anunció que sería mamá por primera vez (Foto de Freepik)

Desde que anunció su embarazo, Lina ha mantenido informados a sus seguidores sobre esta nueva etapa. Ha revelado que su hijo se llamará Gael, ha compartido cómo se ha sentido durante la gestación, las rutinas de ejercicio que continúa realizando y, recientemente, confirmó que ya ingresó al tercer trimestre de embarazo.

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¿Quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro?

La identidad del papá del hijo de Lina Tejeiro es un tema que ha generado controversia en varias ocasiones, ya que, a pesar de que la actriz habla de su maternidad abiertamente, aún no ha confirmado el nombre de esa persona.

De hecho, hace muy poco la actriz sorprendió al confesar que será mamá soltera, asegurando que no le hace falta un hombre para criar a su hijo:

Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo (...) Amor de sobra y compañía también, afortunadamente.

Embarazo de Lina Tejeiro
Lina Tejeiro condesó que va a ser mamá soltera (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre tener otro hijo?

En los últimos días, la actriz ha compartido más detalles sobre su embarazo y la etapa de maternidad que está por comenzar. Sin embargo, entre sus seguidores surgió una pregunta recurrente: ¿le gustaría volver a ser mamá en el futuro?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Lina respondió esa inquietud y sorprendió a más de uno.

No sé, no sé… ni siquiera ha nacido Gael como para estar pensando en si querer tener otro o no. Si lo hablara como desde la experiencia del embarazo, tal vez diría que no (…) o tal vez esperaría un ratote para que el cuerpo se recupere y volver a sentirme yo.

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