Juliana Calderón compartió un sorpresivo video sobre el género de su bebé; ¿ya lo reveló?

La polémica creadora de contenido Juliana Caderón sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que da detalles inéditos de su embarazo y del género de su bebé

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¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su embarazo?

Hace algunos meses comenzaron a surgir rumores sobre el supuesto embarazo de una de las tres hermanas de Yina Calderón. Sin embargo, muchos internautas pusieron en duda la información, pues la familia Calderón ha estado involucrada en varias polémicas por compartir noticias que posteriormente resultaron ser falsas.

Sin embargo, unos días después de que la controversia aumentó, exactamente el 06 de junio, Juliana Calderón confirmó que era ella quien se encontraba embarazada. La influenciadora dio la noticia a través de sus historias de Instagram, donde compartió un bonito mensaje que le había enviado Yina Calderón, haciendo referencia a lo feliz que se sentía de ser tía.

Anuncio del embarazo de Juliana Calderón (Foto de Freepik)

A partir de ese momento, Juliana ha involucrado constantemente a sus seguidores en todas las etapas de su embarazo, mostrando fotos y videos de su pancita y hablando abiertamente de los nombres que le gustaría ponerle a su bebé.

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¿Juliana Calderón ya reveló el género de su bebé?

Hace algunas horas, Juliana Calderón compartió un video en el que mencionaba, de forma humorística, algunos síntomas que ha tenido durante su embarazo. La dinámica consistía en adivinar el género de su bebé basándose en algunos “mitos” alrededor del tema.

Juliana Calderón habló del género de su bebé (Foto de Canal RCN)

En la publicación, la influenciadora compartió algunos detalles sobre su embarazo, entre ellos sus antojos, los cambios de humor que ha experimentado y el estado actual de su piel. Sin embargo, la reacción en redes sociales no fue del todo positiva, pues varios internautas dejaron comentarios negativos sobre la identidad del padre del bebé, su aspecto físico y la forma en la que bailaba.

Además, Juliana aseguró que la revelación oficial del género de su bebé se llevará a cabo el 02 de agosto y que, por supuesto, compartirá el resultado en sus redes sociales.

A pesar de que ha dicho en varias ocasiones que sí se encuentra embarazada y que no se atrevería a bromear con ese tema, muchos usuarios de internet aún dudan de la veracidad de la noticia: