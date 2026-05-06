En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de sus colegas y seguidores, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por ser un reconocido cantante y ser el líder de una destacada agrupación musical del rock.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Carlos Alberto ‘Indio Solari’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo de la música al ser el líder de la agrupación ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del Indio Solari. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo de trabajo del Indio Solari en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“La noticia más triste, esa que no hubiésemos querido no dar nunca, es cierto. Nuestro amado Indio – su cu3rp#, su manifestación, física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación”, expresó el equipo del Indio Solari.

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¿Cuál fue la causa de la muerte por la que fallecí el Indio Solari?

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del Indio Solari? | Foto: Freepik

Según varios comunicados internacionales, se evidencia que el Indio Solari falleció en la madrugada de este viernes 5 de junio en su residencia ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Así también, el medio de comunicación ‘El Heraldo’ reveló que el músico enfrentó algunas complicaciones de salud tras ser diagnosticado de Párkinson hace varios años, cuya enfermedad le generó graves repercusiones.

¿Qué legado dejó el Indio Solari a lo largo de su amplia trayectoria musical?

Es clave mencionar que el Indio Solari se convirtió en una de las figuras más representativas en el campo del rock en Latinoamérica, pues, fue músico, cantante y compositor.

Así también, adquirió una gran variedad de reconocimientos junto a su agrupación ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’, al sobresalir en varias canciones como: ‘Tarea fina’, ‘Todo un palo’ y ‘Un ángel para tu soledad’.