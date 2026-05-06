¿Juliana Calderón está embarazada? Este es el video de Yina Calderón que lo confirmaría

La empresaria Yina Calderón confirmó a través de sus redes sociales que su hermana Juliana Calderón se encuentra embarazada y a la espera de su primer bebé.

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¿Juliana Calderón está embarazada?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer por medio de una transmisión en vivo que su hermana la convertirá en tía nuevamente, pues recordemos que es tía de Emiliano, hijo de su hermana Claudia.

"Mi hermana Juliana Calderón está embarazada. Trágame tierra, no lo puedo creer, estoy en shock, nos acaba de dar la noticia, pasan muchas cosas, por eso estoy en shock. Voy a hacer tía, no lo puedo creer", expresó asombrada.

Luego de respirar un poco, señaló que también sabía de otro embarazo, pero no lo iba a revelar como ha hecho con otras famosas como Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro.

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"Ustedes saben que nosotras no somos de esconder nada. Ella es una mujer independiente, trabajadora, que puede sacar a su hijo adelante sola, si es que quisiera. Me alegra mucho por mi hermana que nos traiga un sobrino a nuestra familia. Nosotras somos supremamente familiares", agregó.

Señaló que su hermana tiene 27 años y afortunadamente tiene estabilidad económica, por lo que, se siente feliz por ella.

Asimismo, destacó que le dio mareo cuando recibió la noticia, pero se dejó ver muy agradecida y emocionada al saber que tendrá otro sobrino o sobrina.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras conocer el embarazo de Juliana Calderón?

Tras la revelación de Yina Calderón, miles de internautas comentaron en redes sociales al respecto, donde muchos las llenaron de felicitaciones y elogios por la noticia, mientras que otros no tardaron en criticarla y cuestionar quién es el padre del bebé.

Recordemos que, la joven sostenía una relación con Juan Manuel Rodríguez, conocido como Juanma Fox, quien falleció en un accidente aéreo en enero de 2026 con el cantante Yeison Jiménez.

Por ahora, Juliana Calderón no se ha pronunciado luego de las sorpresivas declaraciones de su hermana.

Mientras tanto, los seguidores están a la expectativa de quién pueda ser el papá del bebé y de la aparición de Juliana Calderón en redes sociales.